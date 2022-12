Flor Pablo insta a Dina Boluarte a mandar a sus ministros a las zonas de conflicto

La congresista Flor Pablo, de Integridad y Desarrollo, llamó a que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, modere sus declaraciones a la prensa luego de que advirtiera la presunta presencia de azuzadores pagados con dinero del Estado en las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte. Señaló que la primera acción del Ejecutivo debería ser destacar ministros a las zonas de conflicto.

“Esta situación está creciendo y creo yo que es la primera prueba de fuego para la presidente Dina Boluarte. Debieran estar en las zonas, no puede ir solo la Policía, no es solo un tema policial. Este es un tema de una crisis política y social que tiene que ser atendida empezando por los ministros. Me gustaría que nos digan que ya están yendo a las zonas de conflicto a establecer alianzas”, declaró en Exitosa.

En esta línea, Flor Pablo señaló que conciliar con la población debe ser trabajo tanto del Ejecutivo como del Parlamento: “Ahorita necesitamos tanto el Congreso y el Ejecutivo concentrarnos (ante el estallido social). Sé que el Gobierno tiene pocos días, pero así es, aquí no hay luna de miel, hay que ponernos a instalar una mesa de diálogo para conversar porque están diciendo que la vacancia fue ilegal”.

Dina Boluarte anunció estado de emergencia

Como parte de uno de sus primeros anuncios, la presidenta Dina Boluarte anunció la aplicación del estado de emergencia en “zonas de alta conflictividad”, debido a las protestas sociales que se viven en varias regiones del país, donde exigen el cierre del Congreso de la República y el adelanto de elecciones generales.

“Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares”, dijo en mensaje a la nación.

Este anuncio se da en medio de protestas realizadas en diferentes puntos del país, especialmente en Andahuaylas, donde se confirmó que dos jóvenes murieron durante los enfrentamientos con la Policía Nacional.