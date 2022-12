Ejecutivo cesa a prefectos a nivel nacional y los acusa de azuzar protestas contra Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana, acusó a los prefectos a nivel nacional, quienes tenían una buena relación con el vacado expresidente Pedro Castillo Terrones, de haberse dedicado a azuzar las protestas contra Dina Boluarte con dinero que reciben del Estado. Aseguró que se basa en información de inteligencia para afirmar ello.

Ante este panorama, Pedro Angulo anunció que la presidenta Dina Boluarte decidió cesar a todos los prefectos a nivel nacional, orden que ya fue comunicada al Ministerio del Interior para que se haga efectiva a la brevedad ante las protestas que ya han dejado dos fallecidos en Andahuaylas.

En esta línea, el primer ministro recordó que ya existe un proyecto de ley en el Congreso para eliminar dichos cargos: “En todo caso, si todavía existe la figura, en el día se producirán los cambios, o de otro lado ya se dejarán sin efecto los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional”, declaró.

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, ratificó esta decisión: “El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y de las representaciones locales donde se mueven estos prefectos. Lo que nosotros queremos no solo son funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho”, declaró a RPP.

En el marco del cierre del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de Arequipa tras la toma del lugar por manifestantes, se informó que los prefectos y subprefectos de Arequipa ya no se encontraban en sus cargos ante anuncio del Ejecutivo.

Ministro de Defensa sobre pedido de renuncia a Boluarte: “Eso no se va a dar”

Este lunes 12, el ministro Alberto Otárola ratificó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no renunciará al cargo como respuesta al pedido ciudadano que se expresa en las protestas que se vienen desarrollando en varias zonas del país y que han dejado como saldo a dos fallecidos en Andahuaylas y múltiples heridos. Señaló que se respetará la sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo.

“El pedido de algunos manifestantes es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Tiene una plataforma. Eso no se va a dar por una razón muy sencilla, porque la Constitución prevé la sucesión constitucional con mucha claridad. La sra. Dina Boluarte no solo es presidenta de la República porque la Constitución así lo establece, sino porque también no podemos sumir al país en el caos”, declaró a Canal N.