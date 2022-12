Pedro Castillo habría ordenado al comandante de la PNP intervenir a la fiscal de la Nación

El expresidente Pedro Castillo habría ordenado al comandante general de la Policía, general PNP Raúl Alfaro, detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tras anunciar su intento de golpe de Estado. Ello, según la declaración fiscal del alto mando de la institución.

Según el documento difundido por Panorama, Alfaro declaró ante la Fiscalía que —luego de que Castillo Terrones dispusiera el cierre del Congreso y la intervención del sistema de justicia— recibió una llamada del entonces ministro del Interior Willy Huerta, quien le dijo que se encontraba en Palacio de Gobierno y le pasó al exmandatario.

“En ese momento, el presidente me señaló: ‘General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación’. Ante ello le pregunté: ‘¿Cuál es el motivo de la intervención, señor presidente?’ Y me respondió que esos detalles me iba dar el señor ministro de Interior , que teníamos que dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Betssy Chávez y del doctor Aníbal Torres Vásquez y me pasa al ministro. En ese momento se corta la comunicación”, declaró el comandante general de la PNP.

Inmediatamente, Alfaro Alvarado informó los requerimientos de Pedro Castillo al jefe del Estado Mayor, general Vicente Álvarez, y al Comando de Asesoramiento General, general PNP Jorge Angulo.

“Seguidamente, les di la orden de que la Policía Nacional del Perú tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervención a la fiscal de la Nación era totalmente ilógico, se tenía que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito de los mismos”, afirmó.

Pedro Castillo: piden a la CIDH reponer en el cargo al vacado expresidente

La abogada María Hurtado Ambrosio, en representación del expresidente Pedro Castillo, demandó al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su pedido, exigió la inmediata restitución en el cargo del que Castillo Terrones fue vacado.

“A la fecha, han ordenado su detención arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fuera elegido democráticamente. La única esperanza es que esta CIDH atienda está solicitud de manera urgente, declare fundado y ordene reponer en su cargo de presidente a Pedro Castillo Terrones”, se lee en el escrito al que tuvo acceso La República.