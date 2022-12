Martínez: Yo tenía trato directo con Pedro Castillo

El congresista por la bancada de Acción Popular, Edwin Martínez, negó que haya llamado a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, para pedirle puestos en el Estado destinados a sus allegados.

Vásquez hizo esas afirmaciones la noche del último jueves en un programa capitalino, aunque sin dar nombres. Sin embargo, dijo que se trataba de un legislador arequipeño del partido Acción Popular.

El único con esa descripción es Martínez Talavera. En diálogo con La República, el parlamentario señaló que no tendría ningún sentido que él llame al sobrino cuando tenía trato directo con Pedro Castillo.

“Qué sentido tendría que yo converse con el señor Jaime que dice ser sobrino del (ex) presidente si yo tenía llegada directa al presidente de la República. Yo lo llamaba directamente a él y autorizaban mi ingreso. Coordinaba con una secretaria, o uno de los asesores, me decían, el señor presidente, quiere reunirse con usted”, indicó.

Lo llamaron

Martínez reconoció conocer a Jaime Vásquez, quien lo llamó en dos oportunidades.

Según su versión, Vásquez es el esposo de una teniente de la Policía Nacional, a quien él conoce por presentación de otra oficial. Presume que, por ese nexo, consiguieron su número. “Él me llamó en una oportunidad y me dijo que su tío quería dialogar conmigo. No le tomé importancia”, afirmó.

Martínez dice que, si hubiera tenido que pedir, lo hubiera hecho directamente al presidente. Sobre esta cercana relación que él describe, le consultamos por el tema de Los Niños, a lo que él negó que alguna vez haya pedido algo para sí.

Admitió haber intercedido para que los ministros reciban a alcaldes. Pero él no asistió a estas citas. Aceptó que en un periodo apoyó el gobierno de Castillo, pero se alejó después por las circunstancias ya conocidas.