Manifestantes agreden a periodistas de La República y otros medios que cubrían marcha a favor de Castillo

Manifestantes se encontraban en los exteriores de la Dinoes exigiendo la liberación del expresidente Pedro Castillo. La videoreportera de La República Vanessa Sandoval cubría la llegada de los personajes que se acercaban a visitar al exmandatario y, de pronto, sufrió una agresión de quienes se encontraban en aquel punto, manifestándose y mostrándose hostil con los hombres y mujeres de prensa desde el primer día.

“Nos acercamos a la puerta principal porque ahí estaba el ingreso de Kelly Portalatino, la captamos para entrevistarla. Al momento de regresar nos empiezan a tirar agua, nos tiraron botellas, luego agua, cerveza, latas. No contentos con eso, nos agredieron, nos insultaron, comenzaron a tirarnos piedras. Me mojaron de cerveza y los equipos estaban mojados también de ella. En la agresión se cayó el micrófono, uno de los manifestantes lo agarró y me lo tiró en la cara” , narró Sandoval.

De acuerdo con las declaraciones de Sandoval, la Policía Nacional no intervino mientras los manifestantes agredían a los hombres y mujeres de prensa. En ese momento, afirma, los vecinos del lugar los ayudaron para que no continuaran los maltratos.

“Una persona agarra un chicote y se lo tira en el cuello a Diego de PBO. La Policía no intervino ni intercedió por nosotros, para nada. Nos siguieron hasta el fondo. La agresión fue muy brutal. Empezaron tirarnos piedras. Nos insultaban. ‘Prensa mermelera, basura, púdranse’ , nos decían, hasta que logramos huir. Vecinos nos acogieron y nos pusieron a buen recaudo”, expresó la videoreportera.

Hasta el momento, pudo recuperar, con ayuda de los vecinos, parte del micrófono. Se evaluarán sus heridas.