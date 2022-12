Alcaldesa electa de Chiclayo respalda adelanto de elecciones generales

Para la alcaldesa electa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Janet Cubas, es necesario que el Congreso de la República apruebe el recorte del mandato presidencial y parlamentario, a fin de que establezcan los lineamientos para la convocatoria de elecciones generales.

La también doctora en Administración recalcó que la vacancia de Pedro Castillo no debe significar una victoria para el Legislativo, sino una reflexión de que la institucionalidad y la democracia son débiles.

PUEDES VER Gremios en Chiclayo protestan para exigir adelanto de elecciones

Si bien Cubas dijo que se respetó la sucesión de poder con Dina Boluarte como la primera presidenta del país, también precisó que no existe la seguridad que el Legislativo no repita las mismas acciones de entorpecimiento y falta de diálogo con el Ejecutivo.

“No creo que la tregua del Congreso dure mucho, por lo tanto, la mandataria debe tomar decisiones claras y definitivas para nuevas elecciones generales. Sin embargo, la reforma para el recorte del plazo electoral está en mano de los legisladores”, enfatizó.

PUEDES VER Lambayeque: Senasa advirtió riesgo de contagio de gripe aviar en galleras

Janet Cubas recalcó que el Congreso está muy desprestigiado por presuntos hechos de corrupción y negociaciones, en la que priman los intereses personales y no el bien común.

La población continúa con las marchas para exigir nuevas elecciones. Foto: R. Quincho/URPI-LR

“La corrupción no tiene color de camiseta política. Yo no me siento representada por este congreso tan cuestionado. Es el sentir del pueblo”, anotó.

“Fue golpe de Estado”

Respecto a sus primeras declaraciones sobre que Pedro Castillo ganó al Parlamento por puesto de mano. Sin embargo, en el tema de la disolución del Congreso, Janet Cubas, puntualizó que, por los incidentes del 7 de diciembre de 2022, Castillo dio golpe de Estado. “Se vulneró la Constitución. Fue un golpe de Estado”, concluyó.