Sobrino de Pedro Castillo dice que “en estos días” Fray Vásquez se entregará a la justicia

El sobrino del expresidente Pedro Castillo, Jaime Vásquez Castillo, aseguró que su hermano Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia tras dictársele detención preliminar por el caso Puente Tarata, se pondrá a disposición de las autoridades “en estos días”.

“Mi hermano no se entrega por el temor de represalias contra él. ¿Qué confianza nos da esta fiscal de la Nación y estos grupos de poder? Acusan sin pruebas. ¿Qué hicieron con él? De frente orden de captura, eso no es justicia. ¿Por qué no lo llamaron? Se escondió por el temor”, dijo Jaime Vásquez a Canal N.

“Mi hermano tarde o temprano se va a entregar. (¿Cuándo?) Muy pronto, estos días, se va a poner a derecho porque lo que vive mi familia y mi hermano es una esclavitud. Nunca nosotros hemos estado viviendo en esta situación. Nosotros vivimos una pesadilla todos los días”, agregó.

Jaime Vásquez intentó defender a su hermano y alegó que “ha habido malas personas que se han aprovechado de su nobleza y confianza”.

“A mí me han venido a buscar muchas personas, pero yo no sé cómo es. Pero si un empresario o alguien me invita un plato de comida, no tengo por qué rechazarlo. O acaso por ser sobrino de Pedro Castillo estoy prohibido de todo”, señaló.

Fray Vásquez lleva más de 8 meses prófugo

El sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, lleva en la clandestinidad más de ocho meses. El 28 de marzo, el Poder Judicial ordenó su detención preliminar; sin embargo, no se le llegó a ubicar.

Luego, en abril de este año, el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo impuso 36 meses de prisión preventiva contra Vásquez Castillo. En mayo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones redujo a 24 meses la medida coercitiva.