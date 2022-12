Tensión en el Perú fue difundida en el mundo

En una red social de periodistas internacionales, la reportera nicaragüense Emma Amador Talavera comentó: “En el Perú es fregado asumir ese cargo (la presidencia de la República) en elecciones… porque más tardan en elegir que en vacar”. Mientras en otra red el profesor Mark Rice dio esta opinión: “Al menos (en Perú) arrestan a sus presidentes después de intentos de golpes de Estado”.

Ayer, el Perú estuvo en el centro de las opiniones a nivel internacional tras la intensa jornada que se inició con el discurso del expresidente Pedro Castillo y acabó con su detención en la Prefectura de Lima.

El diario El País de España destacó que los militares le dieron la espalda a Castillo, enumeró las medidas del expresidente en su discurso, entre ellas la disolución “temporal” del Congreso, y no dejó de informar sobre las protestas, incluidas las que pedían adelanto de elecciones generales.

Folha De S. Paulo indicaba que el presidente del Perú fracasó en su tentativa de golpe de Estado y acabó destituido y preso. The Washington Post anunció que el Congreso peruano acusó a Castillo después de que este intentara disolverlo.

También el diario británico The Guardian se refirió al caso peruano indicando que “la jornada de gran dramatismo puso fin a los tumultuosos 17 meses de Castillo en el poder, que ya ha visto cinco gabinetes, más de 80 ministros, seis investigaciones penales y dos intentos fallidos de juicio político”. The New York Times dio cuenta de que Castillo se fue quedando solo por la renuncia de sus ministros. Mientras que CNN fue dando detalles de la detención de Castillo.

En Chile, La Tercera también publicó varias informaciones sobre la crisis peruana, y una de ellas se tituló “Mercados en Perú celebran la destitución de Pedro Castillo: suben el sol y la bolsa”. En la nota agregan que “la moneda del país vecino y otros instrumentos financieros en Perú revirtieron las pérdidas que registraron tras el anuncio del ahora exmandatario”.

Por otra parte, la agencia EFE informó que el embajador de Perú en Uruguay, Marco Vinicio Balarezo, denunció el golpe de Estado de Castillo. También, en un artículo titulado “El líder sindical que ejerció la presidencia de Perú a golpe de sobresaltos”, enumeró lo agitado del gobierno castillista.

México y Bolivia

En Bolivia, Página Siete indicó que el autogolpe fallido recordaba el ‘fujimorazo’ de hace 30 años. Por la noche, el presidente Evo Morales pidió “un trato humanitario” para Castillo.

Y la agencia AFP informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que por “intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que les han servido a sus adversarios para consumar su destitución”.

Varios medios hicieron eco también de la opinión del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien afirmó que México estaba dispuesto a ofrecer “asilo” a Castillo, en el programa radiofónico ‘Atando cabos’.

Argentina y Ecuador

En Argentina, Clarín, en medio de una amplia cobertura, anunció que Dina Boluarte era la primera mujer en asumir como presidenta del Perú. Los medios argentinos refirieron que el Gobierno de Alberto Fernández exhortó al resguardo de las instituciones en Perú.

Igual se informó en Chile del presidente Gabriel Boric (de izquierda), quien, ante los sucesos en Perú, reafirmó en un comunicado “su compromiso con la democracia y el diálogo como el camino para superar este complejo momento”.

Y en Ecuador, la Cancillería llamó a todos los actores políticos para mantener el Estado de derecho y la democracia.

Categórico rechazo de EE.UU.

En un comunicado, los EEUU rechazaron “categóricamente” cualquier acto “extraconstitucional” e instaron a Castillo a revertir su decisión. El embajador Louis Marcotte, de Canadá, hizo un llamado “para que se actúe de acuerdo al Estado de derecho”. La Unión Europea rechazó todo acto contra la Constitución. Y las embajadas de Ecuador, Colombia y la Cancillería argentina expresaron preocupación por lo sucedido.

Mensajes

Apoyo. AFP informó que el Gobierno español de izquierdas de Pedro Sánchez se congratuló el “restablecimiento de la normalidad democrática” en Perú. También que el Gobierno de Brasil calificó la decisión de Castillo de violación a “la vigencia de la democracia”.

5. EEUU. La reacción del Congreso y de las principales instituciones del Estado fueron parte de la información en los medios del mundo.

4. Chile. La Tercera informó al detalle la dura jornada política.

3. Londres. Para The Guardian, la jornada tuvo un gran dramatismo, mientras que la norteamericana CNN realizó una amplia cobertura.

2. México. Posible asilo y la detención de Castillo se siguieron con interés. 1. España. El diario El País informó en su edición internacional los sucesos de nuestro país. Se dieron a conocer las protestas en calles.