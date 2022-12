Policía de Arequipa solicitó poner en la lista de los más buscados a alcalde Omar Candia

Arequipa. El prófugo alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, sería incluido en la lista de los más buscados. La información fue confirmada por el jefe de la IX Macro Región Policial, General PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros. Refirió que se ha hecho la solicitud al Ministerio del Interior.

Candia fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por haber permitido la compra irregular de cámaras de seguridad cuando fue autoridad en el distrito de Alto Selva Alegre en 2012.

Cayetano también mencionó que, a través de Interpol, se realizaron los trámites para pedir su búsqueda a nivel internacional. Aclaró que al margen de su pedido, es la Interpol la que acepta o no las peticiones. “Nosotros hemos hecho peticiones, no solo para la búsqueda de él, sino para poder consignarlo dentro de los más buscados. Todo es un proceso, nosotros no lo decidimos”, precisó.

Cuando fue consultado sobre porque no se detuvo a Candia el día que fue sentenciado, el oficial afirmó que no pueden actuar contra la Ley. Explicó que no podían hacer nada hasta que el juzgado emitiera las órdenes de captura. Si hacían algo antes irían contra los derechos del imputado.