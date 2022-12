Congresista Ricardo Medina: “Pedro Castillo tomó una decisión que le va a traer consecuencias”

El intento de disolución del Congreso por parte de Pedro Castillo no solo tomó por sorpresa a los parlamentarios de las bancadas de oposición, sino también a los del Bloque Magisterial y de Perú Libre. Así lo señaló el congresista por Arequipa Ricardo Medina de Avanza País.

El legislador contó que el mensaje a la nación lo escuchó cuando ingresaba al Legislativo y que tomó la situación con mucha calma. “ Justo escuchaba el mensaje del expresidente Pedro Castillo cuando entraba al hemiciclo. Lo tomamos con calma, porque estaba rompiendo la constitucionalidad, y también hablaba de cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, y de ahí se fue contra el Tribunal Constitucional. Desde ahí ya nos dimos cuenta de que esto era inconstitucional y que iba a tener sus consecuencias” , señaló.

Medina dijo que en el Congreso se encontró con su colega Patricia Juárez y que, luego de conversar sobre el anuncio y también juntarse con otros colegas, decidieron acudir al despacho del presidente del Parlamento, a fin de dar algunos alcances para tomar una decisión, que al final fue adelantar la vacancia de 3 de la tarde a las 12.30 horas.

“Nos encontramos con congresistas del Bloque Magisterial y de Perú Libre. Ellos también estaban sorprendidos y decidieron dar respaldo a la Constitución. Yo creo ha sido manotazos de ahogado los que dio Pedro Castillo. Al verse perdido, tomó una decisión no acertada y que le va a traer consecuencias por realizar un golpe de Estado e irse contra la Constitución. Nada se hace a la fuerza ”, advirtió.

Sobre la juramentación de Dina Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia, dijo que, como bancada, creen en la sucesión correcta. “Vamos a esperar que asuma su nueva responsabilidad la vicepresidenta, ahora como presidenta, y luego ella tendrá tiempo de convocar a su consejo de ministros de ancha base, que esperamos que sea un consejo de ministros consensuado, hombres y mujeres profesionales, y sobre todo que tenga un perfil de honorabilidad y respeto a la Constitución. Estaremos pendientes para trabajar en conjunto, a fin de trazar una ruta de trabajo a corto, mediano y largo plazo, cosa que no tuvo Pedro Castillo”, agregó.