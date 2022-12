César Azabache: “El TC habilitó el uso de la vacancia como mecanismo de destitución”

— ¿La vacancia tiene sustento constitucional?

— Hay que preguntarse si la vacancia puede ser controlada por el Tribunal Constitucional o no. Y ahí, más allá de cualquier preferencia, es importante tener en cuenta que en el 2003 el TC habilitó el uso de la vacancia, nos guste o no, como un mecanismo de destitución de presidentes de la República, con la condición de que la votación sea sobrecalificada.

— De ahí salen los 87 votos.

— Correcto. La regla de los 87 votos fue adoptada a pedido del TC. En esa sentencia del año 2003, que trata del caso Fujimori, no se introdujo ninguna referencia adicional, contrario a quienes pensamos que la vacancia debería ser otra cosa. Luego, en el caso Vizcarra, el TC tampoco introdujo ningún límite a este procedimiento. Con esos antecedentes, la verdad no encuentro un espacio que le permita al TC girar 180 grados y declarar que no se puede hacer.

— En resumen, una vacancia no sería revisable por el TC.

— Y es el único órgano que podría revisar una decisión sobre vacancia o adoptar una cautelar en contra de ella. No veo espacio para que este TC lo haga. En resumen, si el Congreso reúne 87 votos, no hay antecedentes que justifiquen que el TC intervenga en las consecuencias. Es decir, la vacancia es viable institucionalmente, más allá de nuestras preferencias conceptuales.

— El ministro de Justicia, Félix Chero, ha adelantado que se presentaría algún recurso en caso de que se concrete la vacancia. ¿Qué piensa?

— Bueno, el equipo legal de Castillo se ha especializado en presentar recursos que desembocan en derrotas. Presentaron uno contra la denuncia de la fiscal de la Nación y lo perdieron. Otro contra el inicio de las investigaciones preliminares, y lo mismo. No hay duda de que si el Congreso reuniera los 87 votos —eso es una especulación—, la defensa legal del presidente intentaría algo.

Edward Málaga presentó la moción de vacancia con el respaldo de 66 parlamentarios. Foto: difusión

— ¿La vacancia se podría suspender en su ejecución si se presentara de inmediato algún recurso?

— Solo si el TC les diera una cautelar. Pero no encuentro ningún antecedente que permita suponer que el TC haría algo distinto a considerar la vacancia —de llegarse a los votos— como una decisión autoejecutable.

— Si la vacancia es institucionalmente viable, también es verdad que cualquier cosa puede ser motivo de vacancia, ¿correcto?

— Es correcto. Porque como está redactada y avalada por el TC, la única condición impuesta es que se alcancen los 87 votos.

— ¿Habría que reformular el artículo de la vacancia?

— Habría que reformar muchas cosas. Mi prioridad estaría en excluir por completo el artículo 117 de la Constitución para habilitar el procesamiento del presidente como cualquier ministro. Liberar ese muro permitiría que la vacancia pueda reacomodarse en el sistema para convertirse en lo que debería ser: una simple declaración de ausencia del presidente, por fallecimiento o fuga.

— ¿Y eliminar el 117 no desprotege más al presidente?

— Ya está protegido por su estatuto, como cualquier ministro. Solo puede ser procesado por la Fiscalía de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia. No encuentro sentido en ponerle más resguardos.