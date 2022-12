Exjefe de la DINI dice que sobrino de Pedro Castillo le pidió $ 500.000 para contratar un “asesor ruso”

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, aseguró que Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, le solicitó medio millón de dólares para contratar “un asesor de procedencia rusa” para el mandatario.

En declaraciones a Panamericana, Fernández Latorre indicó que notificó al presidente Pedro Castillo sobre “actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos” Jaime y Fray Vásquez.

“Un día recibo un mensaje del presidente con la palabra ‘atiéndalo’ y me envía un contacto del señor Rusbel Oblitas. Este señor llega a mi oficina juntos a Walter Ayala y Henry Shimabukuro. (...) Me pidió 100.000 soles porque me dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente. O sea, pagarles para que no propalen ese reportaje”, dijo.

“Yo soy temperamental, me he parado y con palabras fuertes le dije que no iba a acceder a su solicitud y que vayan por donde han regresado. (...) Se estaban retirando, (pero) el señor Oblitas me dice: ‘Pero también necesitamos medio millón de dólares’. Este está loco o que tiene en la cabeza. Para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares. Y que cuando venga esos 30 millones de dólares, iban a devolver ese medio millón de dólares. Eso a mí me lo han pedido y no a terceros”, agregó.

En esa misma línea, el exjefe de la DINI le reclamó al presidente Pedro Castillo por enviar a su sobrino a su despacho. “Yo no tengo dinero, yo no manejo dinero. De repente no conoce o de repente la ignorancia los hace pensar que ‘gastos reservados’ nadie conoce en qué se gasta o de dónde es el origen. Estamos equivocados, señor presidente”, le dijo.

“(¿Y qué decía el presidente cuando usted le advertía lo que estaba ocurriendo?) Se quedaba mudo, no sabía qué decirme”, apuntó José Fernández Latorre.

PUEDES VER: Latina niega haber recibido dinero del sobrino de Pedro Castillo para no emitir reportaje

Walter Ayala niega dichos de José Fernández Latorre

A través de un tuit, el exministro de Defensa Walter Ayala negó haber presenciado que Rudbel Oblitas Paredes haya solicitado dinero en efectivo al exjefe de la DINI José Fernández Latorre.

“Rechazo contundentemente todo lo declarado por el ex-DINI. Lamentable que, a un día del debate de la vacancia contra Pedro Castillo, salgan a la luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional”