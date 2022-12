Actual jefe de la DINI califica de “cuentito” denuncia de José Fernández Latorre

El General EP (r) Wilson Barrantes Mendoza, actual director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), calificó de “cuentito” lo revelado por José Fernández Latorre, quien señaló que Rubdel Oblitas, sobrino del presidente Pedro Castillo, le solicitó dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Acá no estamos para contarnos cuentitos, aquí ya todos estamos grandecitos. Aquí uno tiene que asumir su papel, aquí no hay que el otro pidió o me dijo, ya no estamos para eso. Nosotros como mayores no podemos tolerar eso”, declaró a Exitosa.

Barrantes Mendoza le recordó a Fernández Latorre que “la DINI está para hacer inteligencia estratégica, no para llevar cuentitos”. Ante esta denuncia, adelantó que solicitará a la Contraloría que realice una indagación e informe sobre si salió dinero de la DINI para cubrir las demandas de Rubdel Oblitas. Recordó que el menaje de los fondos de esta dirección es de responsabilidad exclusiva de su titular.

“La administración de los recursos es una actividad que debe ser manejada con la mayor rigurosidad y, si se habla que les exigen pagos, aquí el director es el único responsable en el manejo de los recursos. Si alguien dice que durante su gestión le pidieron dinero y le dio, es el único responsable. Aquí no hay que el presidente ordena. La responsabilidad civil, penal y administrativa del empleo de los recursos es del titular”, agregó.

Wilson Barrantes asume como nuevo jefe de la DINI

A inicios de diciembre, Wilson Barrantes fue designado como jefe de la DINI por el presidente Pedro Castillo y la primera ministra, Betssy Chávez, mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Este cargo se encontraba vacante luego de que el Ejecutivo diese por finalizada la designación de José Luis Fernández Latorre en la DINI el pasado 27 de noviembre, cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar como parte de la investigación fiscal por irregularidades en la compra de biodiesel que forma parte del caso Petroperú.