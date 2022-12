Sada Goray: Marrufo me dijo que teníamos que darle 4 millones de soles y con eso todo estaría bien

Luego de que Sada Goray, ex gerente general de Marka Group, admitiera que pagó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, exasesor de Vivienda, René Gastelumendi conversa con ella para conocer más detalles al respecto.

En primer lugar, comentó que Salatiel Marrufo se contactó con la empresa para que lo ayudaran “técnicamente” en el caso Cantagallo, sobre la comunidad shipiba que llegó a Lima en los años 90, y en el de los niños de Huancayo que tienen plomo en la sangre.

“Ellos sabían todo lo que yo tenía, sabían qué trámites m.e faltaban, que mi familia tenía minas en La Libertad, sabían todo. Todo estuvo bien hasta el día que el señor me dijo ‘Quiero cuatro millones de soles’. Me dijo: ‘Ustedes tienen que darme cuatro millones de soles y con eso todo va a estar bien’”, manifestó.

“Me dijo que con eso él me iba a ayudar en todas mis cosas, no me iba a trabar. Me empezó a envolver en una serie de cosas y me siento arrepentida, pero lo único que sentía era miedo y temor, porque tenía la obligación de entregar 17.000 viviendas este año. Entonces lo único que pensaba era que si el señor me seguía poniendo trabas, ¿qué iba a hacer yo? ¿Cómo entregaba las viviendas a las familias?, continuó.

Además, comentó que ha puesto en disposición todas las pruebas con las que cuenta para la investigación de este caso.