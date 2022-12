AAR: La OEA ha dicho que los medios de comunicación también están persiguiendo a Castillo

Luego de que la OEA presentara el informe preliminar que realizaron, en el que incluyeron el diálogo político como recomendación, tras la misión de alto nivel en el país, Augusto Álvarez Rodrich analizó el documento y opina al respecto.

“Hacen suyo todo el argumento del Gobierno peruano por el cual se convocó a la OEA para venir a Perú y es un argumento que en esencia se puede resumir de la manera siguiente: al Gobierno del presidente Castillo lo están persiguiendo, no lo dejan gobernar por razones de racismo, por el origen andino del presidente. Y entonces lo persiguen con acusaciones de corrupción, tema que no aparece en el informe de la OEA, y luego pasan a decir que los medios de comunicación son parte de esa campaña”, manifestó.

Además, agregó que este informe no recoge “fidedignamente” lo que está ocurriendo en el país.

“Yo no tenía muchas expectativas sobre que este informe podría servir para contribuir a un espacio de entendimiento y no lo logra, porque por ejemplo, siendo el tema de la corrupción un factor medular en la situación política actual, este informe no existe en el reporte de la OEA”, sostuvo.

Asimismo, destacó que en el informe tampoco se han incluido las “agresiones y persecuciones” del Gobierno a la prensa peruana.