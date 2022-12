Keiko Fujimori: Fiscal Pérez pide llamada de advertencia por engañar a jueces

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga que determinen advertencias en contra de Keiko Fujimori por no haber informado que la entidad que la invitó a Inglaterra para ofrecer un discurso, canceló la invitación porque la excandidata no respondió su asistencia.

Pérez también señala que Fujimori tampoco reportó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que The Oxford Union Society le comunicó a la excandidata, el 21 y 25 de octubre de este año, que dejó sin efecto la convocatoria porque no había recibido la confirmación de su asistencia.

El 25 de noviembre, desconociendo que Fujimori ya no estaba invitada, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional la autorizó viajar.

En un principio, la solicitud le fue cancelada por el juez Víctor Zúñiga, pero Keiko Fujimori apeló y consiguió la salida para Inglaterra, cuando ya no estaba vigente la invitación.

“La obligación de informar sus actividades se centra en conjugar el incremento del peligro procesal (posible fuga). Situación que ha incumplido la acusada Keiko Fujimori porque no ha informado que The Union Oxford Society de Inglaterra había declinado en invitarla” , señala el fiscal Pérez.

“Pues, como se demuestra de las actas de audiencia y registros de video (del caso que enfrenta), la acusada Fujimori no informó de tal circunstancia, ni ante el Juzgado de primera instancia ni ante la Sala Penal, habiendo inducido a error a los señores Jueces Superiores que autorizaron el viaje a Inglaterra·, explicó.

El fiscal Pérez incluye copias de las publicaciones en Twitter del profesor Alonso Gurmendi, quien enseña en la Universidad de Oxford y quien advirtió que The Union Oxfod Society no tenía programada la presencia de Keiko Fujimori.

“Es un hecho público y notorio que The Oxford Union Society había rechazado invitar a la acusada Keiko Fujimori; es decir, objetivamente se demuestra que la referida acusada incumplió su obligación de informar que no existía en curso invitación alguna; peor aún, sabiendo esa circunstancia no informó a la Sala Penal en la audiencia de apelación para que esta tomara conocimiento cuando se debatió la solicitud de su viaje”, argumentó el fiscal Pérez.

Fiscalía solicita apercibimiento de Fujimori. Foto: Jonathan Castro / Twitter

Invitación cancelada

La excandidata presentó la invitación del expresidente de la institución inglesa Ahmad Nawaz como argumento para que pueda viajar; sin embargo, la entidad declinó la invitación por falta de confirmación de su asistencia y le envió dos cartas: el 21 y 25 de octubre informándole sobre el hecho.

“Como no recibimos noticias de la Sra. Fujimori hasta bien entrado el último período, le informamos posteriormente (el 21 de octubre y el 25 de octubre de 2022) que era necesario rescindir nuestra invitación. Confirmamos que la Sra. Fujimori no está programada para hablar (dar un discurso)”.