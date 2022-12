Arequipa: audio compromete a consejeros en lobby para venta de tierras

El 18 de agosto de este año, el presidente del Frente de Defensa de la Asociación de Residentes Espinarenses del distrito de Majes (Caylloma), Saturnino Florez Saico, acudió a las oficinas del del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Ahí denunció a la Municipalidad Distrital de Majes por entregar constancias de posesión en terrenos del gobierno regional. Esos predios también los ocupaban los socios de la asociación de residentes espinarenses, organización que presidió Florez.

En la reunión, Florez habría grabado a un funcionario regional en donde revela presiones de tres consejeros regionales para vender esas tierras por compra directa . Denunció el caso ante el Ministerio Público en el que adjunto el audio en donde se oye a Abraham Delgado Salinas, jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial. En la grabación, Delgado revela recibir presiones de Veto Bernal Huarca, Harberth Zúñiga y Elmer Pinto, para realizar el procedimiento de venta directo y no de subasta pública.

Cerca de las 13.48 horas de ese 18 de agosto, Florez se reunió con Delgado Salinas y su suplente en la Oficina de Ordenamiento Territorial, Bernardo Alvarado.

En un momento, Delgado afirma que están encaminados con la subasta. Luego se corrige con la aclaración de Alvarado y dice que en realidad es una venta directa. “Ha venido Veto Bernal, el consejero Pinto y el consejero Harberth Zúñiga para impulsar. Que apoyemos que tiene que ser venta directa. Han venido acá a presionar”, reveló Delgado.

Dos meses después, el 7 de noviembre último, mediante oficio N°1795-2022, Delgado eleva a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) la solicitud para que emita una opinión técnica. Si es aprobada el GRA podrá emitir una resolución. Además, el procedimiento fue publicado en el portal web del GRA con la causal de compra venta por posesión de 158 hectáreas en favor de la Asociación Residentes Espinarenses. Delgado no quiso responder a La República sobre este asunto.

Gestión ilegal

“No procede la venta directa, los antiguos no podíamos tampoco. Si no cumplen los requisitos la ley dice que queda la subasta pública”, señaló Florez. Para la venta directa, el decreto supremo N°008-2021 dispone cumplir una posesión con anterioridad al 25 de noviembre del 2010 y que el área esté delimitada en su totalidad con obras permanentes.

Desde años atrás convergen intereses sobre la adquisición de los terrenos para dicha asociación . Uno de las más notorios es del consejero Veto Bernal, investigado por la presunta organización criminal “Los Hijos del Cóndor”. En un audio del caso, afirmó invadir terrenos de Autodema. Desde años atrás, Bernal colabora abiertamente para la gestión del presidente de la asociación espinarense, Julio Lupaca y el vicepresidente, Freddy Sencia Quispe.

Florez aduce que con la promesa de la futura adquisición, piden dinero a los socios. Sobre el tema, Bernal respondió que como consejero de Caylloma ayuda en los trámites a sus coterráneos (…) “En ningún momento lo he presionado”, señaló. Sostuvo que acudió a la oficinas de Ordenamiento pero nunca acompañado de dirigentes.

“Soy consciente que he acompañado a dirigentes espinarenses a la oficina de Ordenamiento Territorial, si eso se puede constituir como presión discrepo abiertamente. Es parte de mi función”, se defendió Harberth Zúñiga. El consejero aseveró que pidió “atender la carpeta presentada por la asociación”.

“Directamente sí me involucrado en el tema porque lo considero de justicia”, señaló. Pinto en tanto sostuvo que no tiene nada tiene que ver en el tema y que solo ve cuestiones agrícolas. No dio razón por qué Delgado lo mencionó.

Extracto de audio

Saturnino Florez (SF): Si es por venta directa a donde estaríamos entrando. Pienso que para la subasta ya se avanzó. Usted dijo que tenía que inspeccionar todo el terreno para que ...

Abraham Delgado (AD): Han hecho el trabajo, ya todo está encaminado

SF: Se va a subastar siempre.

AD: No. Hay un expediente presentado para venta directa.

SF: ¿Pero quién ha presentado?

AD: ¿Cómo se llama ese señor? Es de la asociación. Han venido varios consejeros para impulsar eso.

SF: Pero todo ha sido fraudulentamente arquitecto, no ha sido por la vía legal con el señor Veto Bernal..

AD: Ha venido Veto Bernal ha venido el consejero Pinto y el consejero Harberth Zúñiga para impulsar, que apoyemos que tiene que ser venta directa, venta directa. Han venido acá a presionar. Acá han hecho los análisis respectivos y supuestamente califica para que sea venta directa…

Enfoque

“Veremos el caso en la siguiente Consejo”

César Huamantuma

Electo consejero regional

Nadie tiene derechos por los terrenos del Estado. Es la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) la que dispone la modalidad de uso de los terrenos del Gobierno. La ley señala que solo se puede hacer venta directa si tienen posesión desde antes del 2010. Nadie puede irrogarse dueño de los predios. Si hubieron invasiones recientes ya no calificarían para venta directa. En tanto, el Consejo Regional de Arequipa ya no puede estar inmiscuido en estos trámites. Los consejeros podemos pedir información y que se cumplan los tiempos regulares. Nosotros como nuevos consejeros veremos este tema y pediremos la información correspondiente sobre el caso.