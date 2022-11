Keiko Fujimori: Oxford canceló su participación por no confirmar su asistencia

El Poder Judicial autorizó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a viajar a España e Inglaterra entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre para participar en eventos políticos y académicos. Sin embargo, el ‘Oxford Union Society’, donde participaría como expositora, canceló su invitación y le envió dos cartas el 21 y 25 de octubre informándole el hecho.

Como indicó la Oxford Union Society a La República, se le comunicó a la excandidata que no contaría con su presencia debido a la falta de confirmación por parte de la política peruana. Debido a eso la organización se vio en la obligación de rescindir la invitación, por lo que no se programó su intervención.

Respuesta de Oxford sobre la invitación a Keiko Fujimori. Foto: La República

El documento, compartido por The Oxford Union Society, lleva la firma de Charlie Mackintosh, presidente de The Oxford Union Society. Asimismo, en el calendario no aparece el nombre de la lideresa de Fuerza Popular.

La República intentó comunicarse con su abogada Giulliana Loza, pero no obtuvo una respuesta.

El Equipo Especial solicitó 30 años de prisión para Keiko Fujimori por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y obstrucción de la justicia, entre otros.

Fujimori no podrá participar del evento en Inglaterra, queda pendiente su presencia en la ciudad de Madrid, España, para formar parte de un intercambio de ideas políticas y conocer las actividades de la “Word Law Foundation”.