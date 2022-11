Urge el diálogo, pero aún no hay condiciones

El llamado hecho al presidente Pedro Castillo por parte de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para que el mandatario tienda puentes de diálogo con otros poderes del Estado a fin de salir de crisis política, ha sido considerado necesario, pero carente de confianza en la efectividad de sus resultados.

En esta línea se pronunciaron los politólogos Iván Lanegra, Paula Távara y Samuel Rotta.

Iván Lanegra, de la Asociación Civil Transparencia, resaltó la importancia de esta convocatoria en momentos en que hay tensiones entre las instituciones de más alto rango, pero dijo que su efectividad depende exclusivamente de la voluntad de las partes.

“El problema fundamental es la confianza en los resultados del diálogo, de cumplir lo acordado. Que los actores confíen unos de otros. Hoy en día el punto de partida es la desconfianza mutua. Y hay que decirlo, el Gobierno nacional no ha dado muestras del cumplimiento de su palabra desde la Proclama Ciudadana pasando por diálogos que convocó a actores como el Acuerdo Nacional, al cardenal Pedro Barreto. Ese es el problema principal para que sea un diálogo serio”, señaló Iván Lanegra.

De la misma opinión fue Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética. Estimó que sería saludable apostar por una salida dialogada a esta crisis de manera que sea menos traumática posible.

“Lamentablemente, parece que las condiciones no están dadas para ello. En la reunión que hubo del Consejo de Estado, el presidente de la República no participó, la fiscal de la Nación no participó, el presidente del Congreso no participó, cada uno con sus razones. Entonces, lo veo muy complicado con la situación como está”, señaló.

Respecto al ambiente intrincado que existe, mencionó hechos como las investigaciones que se siguen contra el presidente Pedro Castillo y su entorno que están avanzando, la designación de Betssy Chávez en la Presidencia del Consejo de Ministros, además de las afirmaciones de algunos congresistas.

“Yo lo veo un poco complicado. Como digo, el diálogo sería ideal, pero lo veo muy difícil”, comentó finalmente Samuel Rotta.

“Estamos frente a actores que buscan sobrevivir”

La analista política Paula Távara sostuvo que no es sencillo que se tiendan puentes, porque el Ejecutivo y el Legislativo han demostrado que no tienen intenciones de participar en un diálogo de este tipo.

“El entrampamiento en este punto es absoluto y difícil de romper. Cuesta creer que los actores tengan la voluntad de salir de él. Estamos frente a actores que están por encontrar la forma de sobrevivir, aunque eso signifique que no haya diálogo y que la ciudadanía siga pagando los platos rotos de esa pésima relación. A pesar de que ambos expresen públicamente salidas rápidas como la vacancia, la disolución del Congreso, en sus fueros más internos saben que son salidas muy improbables”, precisó.