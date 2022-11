Expectativa y también escepticismo por lo que pueda decir la OEA

Los miembros del Grupo de Alto Nivel que la Organización de Estados Americanos (OEA) envió para analizar la crisis ya regresaron a sus respectivos países. Lo que queda esperar ahora es el informe que elaborarán y que será puesto en conocimiento del Consejo General. Expertos consultados por este diario respondieron qué es lo que podría esperarse a partir de ahora.

La polarización latente

El exrepresentante de Perú ante la OEA y expresidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor indicó que la misión -posiblemente- mencionará en su análisis algunos de los problemas identificados en su corta visita de tres días.

Entre ellos, la polarización que, para Jiménez Mayor, no es algo que solo pueda ser atribuible al Perú, sino que es una característica que se aprecia en varios de los países de la región, como Argentina, Chile, Colombia o México.

Lo que realmente está en juego -para Jiménez Mayor- es el compromiso que ese informe pueda ofrecer sobre la lucha contra la corrupción. Recordó, en ese sentido, que el Grupo de Alto Nivel no estuvo conformado por expertos, sino por seis cancilleres en ejercicio y una vicecanciller. Es decir, personas con una vinculación directa con los gobiernos de sus respectivos países.

Es de esperar, dijo, que el Grupo de Alto Nivel realice alguna recomendación a fin de promover el acercamiento y diálogo entre las partes. Pero consideró que sería positivo que se recomiende respetar la independencia de las instituciones, sobre todo del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Sobre la opción de que se instale alguna mesa de seguimiento sobre la situación peruana, Jiménez Mayor consideró que la situación no es “tan grave” como para algo así. “Acá no hay amenazas, no hay escenarios de golpe ni de quebrantamiento del orden democrático, por eso sería excesivo plantear una misión de carácter permanente. Esperemos que eso no se pida. Yo no quisiera que tuviéramos una tutela en el país. Mejor que las instituciones actúen, respondan y que sigan las investigaciones”, declaró.

Análisis de situación. El Consejo Permanente de la OEA hará recomendaciones al Perú. Foto: difusión

Escepticismo

Por su parte, el exjefe de gabinete de la OEA y, también, exrepresentante peruano ante el organismo regional Hugo De Zela comentó que el informe de la misión será “una descripción de las tareas realizadas, una síntesis de lo escuchado y un resumen de lo que sus integrantes consideran los problemas más importantes, serios”.

Hay que recordar que en un reciente comunicado publicado en la página web de la OEA, el Grupo de Alto Nivel hizo una exhortación al diálogo. Así que lo más probable es que se insista sobre este punto y se haga alguna precisión al respecto.

“Creo que (en la misión) tienen claro que cualquier solución debe ser conforme a la Constitución y a las leyes peruanas, y es de esperar que eso quede reflejado en sus conclusiones”, sostuvo De Zela.

PUEDES VER: Acta del Consejo de Ministros ya consigna una primera crisis de gabinete

Observación sobre misión

Ahora bien, un punto interesante y que ha pasado desapercibido tiene que ver con lo advertido por la politóloga, Jo-Marie Burt. Ella criticó que la OEA haya invitado como parte del Grupo de Alto Nivel al canciller de Guatemala, Mario Búcaro, pues representa a un gobierno que ha perdido credibilidad ante la comunidad internacional por su comportamiento antidemocrático que incluye la persecución a jueces, fiscales, periodistas y organizaciones civiles.

“Esto no es algo nuevo en Guatemala, por cierto, sin embargo, se ha intensificado con el régimen del presidente Alejandro Giammattei. Me ha llamado la atención que se incorpore en una misión que pretende ayudar a la democracia en el Perú a una persona que carece de credibilidad democrática, me parece hipócrita”, señaló Burt.

Aun así, Burt dijo esperar que la OEA ayude a que las partes enfrentadas puedan dialogar y encontrar alguna salida a la situación. Eso sí, añadió que se debería hacer un llamado a sectores como el fujimorismo a que abandonen sus pretensiones golpistas.

La politóloga Jo-Marie Burt criticó que la OEA haya invitado al canciller de Guatemala, Mario Búcaro.Para Jiménez Mayor, sería positivo que se recomiende respetar la independencia de las instituciones.