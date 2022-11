Edward Málaga-Trillo: “El aumento presupuestal está justificado y legitimado socialmente”

En el marco de la aprobación del uso de S/ 1.164 millones de la Reserva de Contingencia, por parte del Congreso de la República, el congresista no agrupado Edward Málaga-Trillo se refiere a esta y opina al respecto.

En primer lugar, sostuvo que el aumento al presupuesto público (9% más que el de apertura para el 2022) está “justificado”, debido a las necesidades sociales.

“Yo creo que ese aumento presupuestal está justificado, está legitimado socialmente, hay muchos pedidos ciudadanos, hay muchas necesidades que atender. El problema no es si es correcto disponer de ese presupuesto, si no de dónde viene. Apelar al fondo de contingencia creo que es el problema técnico que tenemos que debatir en el Pleno. Yo, personalmente, no estoy a favor de ir en contra de lo técnico, pero sí me parece importante reivindicar esa necesidad de cubrir esos ítems”, manifestó.

En esta misma línea, Gastelumendi se refirió a un posible segundo pedido de cuestión de confianza.

“Estamos preparados para eso. La situación de fondo no ha cambiado, tenemos un presidente no solamente incapaz e incompetente, sino también acorralado por investigaciones de corrupción y que ahora está apelando a todos los medios posibles para no ser juzgado, básicamente, para no perder ese poder de impedir las investigaciones. Lo que sí ha cambiado es que se ha agudizado el conflicto y está apelando a cerrar el Congreso”, aseveró.