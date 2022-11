Un 49% de peruanos cree que la misión de la OEA ayudará a salir de la crisis política, según IEP

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha revelado que un 49% de peruanos considera que la visita del Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Perú sí ayudará a salir de la crisis política que enfrenta al país.

En cambio, un 42% de entrevistados considera que la delegación de la OEA en el Perú no ayudará a resolver la crisis política. Tan solo un 9% de encuestados no sabe o no opina.

Como se informó, la misión del organismo internacional arribó al territorio peruano el pasado 20 de noviembre —y permaneció hasta el 23 de dicho mes— con el fin de analizar la situación política del país luego de la activación de la Carta Democrática Interamericana que envió el Gobierno de Pedro Castillo.

Tras finalizar su estancia en el Perú y después de haber entablado conversaciones con actores políticos, la delegación de la OEA hizo un llamado al diálogo entre el jefe de Estado y el Congreso.

“En el marco del mandato dispuesto por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de Alto Nivel para analizar la situación en Perú hace una vez más un llamado a los actores de los poderes del Estado, otros poderes públicos, grupos y a la sociedad civil en general a iniciar un proceso de diálogo inclusivo a fin de preservar la institucionalidad democrática, la democracia representativa y la paz social, en beneficio del pueblo peruano”, se lee en el comunicado.

Ficha técnica

El estudio de IEP, que tiene una muestra de 1.217 entrevistados, fue realizado a personas mayores de 18 años a nivel nacional. Se llevó a cabo del 19 al 24 de noviembre y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado en su representación de la situación nacional, así como un nivel de confianza del 95%.