Aníbal Torres insiste en que el Congreso rechazó cuestión de confianza: “Está en su resolución”

El ex primer ministro Aníbal Torres se pronunció respecto al comunicado emitido por el presidente del Congreso, José Williams, en el que señalaba que no se le había denegado la confianza a su gabinete, sino que solo se rechazó de plano. Ante ello, Torres Vásquez se reafirmó en su posición, aseverando que la decisión del TC no es de su interés, pues el rechazo ya estaba expresado en su resolución.

“Ellos están con una legión de constitucionalistas, que dicen que rechazo de la cuestión de confianza no es tal. El propio Congreso está diciendo en su resolución que rechaza la cuestión de confianza. Muy bien, pues, ya lo rechazaron, ya se produjo la crisis del gabinete. Que inicien todas las acciones que deseen ante el Tribunal Constitucional”, insistió Torres durante una entrevista para legis.Pe.

El ahora asesor de la titular de la PCM, Betssy Chávez, aseveró no tener “mucho interés en cómo resuelva el Tribunal Constitucional”. “Aquí se tiene que aplicar la ley, aquí se debe aplicar la Constitución. Ellos han rechazado una cuestión de confianza”, reiteró Torres como respuesta al Legislativo, a quienes acusó usar al TC como si fuera de ellos.

“Ahora algunos de ellos (los congresistas) dicen ‘nosotros tenemos a nuestro Tribunal Constitucional’, o sea, consideran que el TC es de ellos, porque, claro, en realidad, ellos han elegido a los seis miembros”, concluyó.

En esa misma línea, el funcionario precisó que lo importante en estos momentos es que el presidente del Congreso invite a Pedro Castillo a dialogar, conversar y poner fin a la incertidumbre política.

“Si ellos son personas capaces, si son inteligentes, lo debe hacer el presidente del congreso mañana mismo es convocar al presidente del Ejecutivo, para dialogar, conversar y poner fin a esta situación de incertidumbre política que hace tanto año al Perú. En caso contrario, la solución va a ser muy negativa”, resolvió.