Eloy Espinosa-Saldaña: Ya no hay disolución fáctica del Congreso pese a que en gran parte del mundo sí

René Gastelumendi conversó con el exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña acerca de la crisis política debido a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de la improcedencia de la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres.

El exmagistrado habló sobre la Ley 31355, la cual rige la cuestión de confianza. Sobre esta, opinó que “no está de acuerdo”, pero enfatizó que se debe “aceptar la votación”.

“Se saca una primera ley, en la cual ya no todo puede entrar por cuestión de confianza, y además se dice que no hay disolución fáctica del Congreso, cosa que en buena parte del mundo hay. Agarramos el artículo 50 de la Constitución francesa, y te dicen que, si sobre esos temas al Gobierno no se le da la confianza del Congreso, este se considera disuelto”, manifestó.

“A Torres le queda claro que las fuerzas políticas alrededor del Gobierno no lo querían (…). Para votar una cuestión de confianza, según la norma, es votarla en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente. ¿Cuál es la trampa parlamentaria? No terminan la sesión, la suspenden, y en este caso la suspendieron como semana y media. Y esto es importante, en términos políticos”, continuó.