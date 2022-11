AAR: “La OEA se dará cuenta de que la crisis se debe a la mediocridad y corrupción de los políticos”

En el marco de la petición de la OEA de emprender un diálogo político y la solicitud de Pedro Castillo de apelar a la “unidad y diálogo” para resolver los conflictos del país, Augusto Álvarez Rodrich analiza la viabilidad y comparte su opinión al respecto.

Además, comentó cuáles serían las conclusiones a las que habría llegado la misión de la OEA, desde su perspectiva.

“Yo creo que, más allá de los sesgos que pueda haber y de lo que hayan escuchado en estos tres días, lo que pueden haber concluido los integrantes de la misión de la OEA, es que primero, en efecto, el Perú tiene una situación complicada; así como en varios de los países de los cancilleres que han venido”, manifestó.

“Los miembros de la OEA se darán cuenta de que esto tiene que ver con dos razones: la mediocridad y la corrupción de los políticos peruanos, tanto los del Gobierno como los de la oposición”, continuó.

Asimismo, Álvarez Rodrich comentó que, debido a la situación tensa entre el Congreso y Ejecutivo, iniciar una mesa de diálogo es una medida difícil de ejecutar.

“Uno se pregunta cómo promover ese diálogo entre un Congreso que lanza unos puyazos sin sentido y con mucha ignorancia, y plantea que se debe acusar al presidente de traición a la patria. No le ligó la primera vez, el TC le ha dicho que no se puede y hoy buscan replantear la denuncia; no hay cómo replantear cuando no hay delito con el cual acusar. Y, por otro lado, el Gobierno también es un ejemplo de cómo no se puede promover el diálogo. ¿Cómo promover el diálogo cuando hay un Gobierno que tiene varios problemas?”, sentenció.