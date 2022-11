RMP sobre denuncia por traición a la patria: “No hay acto ni dolo”

El Tribunal Constitucional ordenó al Congreso que anule el informe final de la denuncia contra Pedro Castillo por traición a la patria. Ante esto, Rosa María Palacios se refirió sobre los habeas corpus a favor del mandatario que se resolvieron.

“Lo que perdió fue uno (habeas) presentado por su defensa, señalando que se había violado su domicilio cuando se hizo el allanamiento por el caso Petroperú. Bueno, el TC le dijo que no, que ahí no se había violado su domicilio, que Palacio de Gobierno es, además del domicilio del presidente, muchas cosas más y que sí se pueden realizar allanamientos por una orden judicial, manifestó.

“El segundo habeas corpus era presentado por un ciudadano contra la Mesa Directiva del Congreso y los congresistas, en general, por promover mociones de vacancia contra el presidente de la República; también le dijeron: ‘No, ahí no hay nada que proteger, en estos momentos, no hay ninguna moción de vacancia presentada y, las que se presentaron en el pasado, fueron de acuerdo a ley’”, continuó.

Además, comentó la resolución del TC sobre el habeas corpus por la denuncia de traición a la patria.

“Uno de los magistrados ha señalado que el tema central es la opinión y no hay delito de opinión, así lo dice la Constitución. Y no se puede juzgar a una persona por traición a la patria por una opinión. Resumiendo, acá no hay ni acto ni dolo”, aseveró.