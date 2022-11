Grupo que presenta denuncia contra Pedro Castillo en SAC también coordina moción para vacarlo

Dos caminos. Este miércoles 23 de noviembre, la Asociación Civil Integridad presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los demás integrantes del gabinete ministerial, por haber presentado una cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso la cual tiene como finalidad derogar la ley que impide la convocatoria de referéndum .

Para dicho grupo, Pedro Castillo y sus ministros habrían infringido los artículos 90, 106, 108 (numerales 1 y 10) y 133 de la Constitución Política del Perú. Por tal motivo, deberían “ ser sancionados con la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años , debido a la gravedad de sus infracciones”.

“Estamos convencidos de que esta cuestión de confianza presentada por el premier (Aníbal Torres) es un primer paso para cerrar el Congreso. Nadie hace una cuestión de confianza si no tiene como propósito cerrar el Congreso ”, manifestó Jorge Lazarte, fundador de Integridad, a esta redacción.

PUEDES VER: Comisión de Fiscalización aprueba solicitar a un juez la ubicación y captura de Martín Vizcarra

La denuncia emitida ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) resalta que Aníbal Torres actúo “inconstitucionalmente” al plantear una cuestión de confianza para querer derogar la Ley 31399, proyecto que, de acuerdo a Lazarte, fue elaborado por Integridad para evitar el cambio de Constitución. “ En Integridad la conocemos muy bien y sabemos que no puede ser derogada por el Ejecutivo ”, acotó.

La posición de Integridad es la misma que vienen adelantando muchos legisladores de oposición: declarar improcedente la cuestión de confianza por ser contraria a la Ley 313555, que permite a Pedro Castillo plantear cuestión de confianza solo en materias relacionadas con la política general del Gobierno.

“ La ley que busca derogar no es ordinaria, es orgánica . Hay una diferencia fundamental. La ley 31355 y el reglamento del Congreso dicen que el Gobierno no puede hacen cuestiones de confianza con proyectos de ley que sean de competencias exclusivas del Congreso ”, agregó Lazarte.

Asociación Civil Integridad presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo y sus ministros. Foto: captura/documento Integridad

Integridad también coordina moción de vacancia con Edward Málaga

Asociación Civil Integridad es la misma organización que creó la página vacanciaya.com en la que se contabilizan las firmas de los congresistas para la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Hasta el momento, solo cuenta con 66 rúbricas, de las 87 necesarias .

Jorge Lazarte confirmó a La República que Integridad tenía la intención de lanzar su propuesta de moción de vacancia junto con su plataforma. No obstante, antes de lanzarla, el legislador Edward Málaga ya había presentado otra con la misma intención.

“ No nos parecía sensato competir con la moción del congresista Málaga y para que no hubiera dos mociones al mismo tiempo, decidimos guardar la nuestra y poner la plataforma al servicio del Congreso. Queremos poner en evidencia a la población qué congresistas apoyan la vacancia y que congresistas no”, aseveró.

Edward Málaga es el principal impulsor de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Foto: diseño de Jazmín Ceras / La República

PUEDES VER: Poder Judicial define jurisdicción de caso Inti y Bryan el 29 de noviembre

El abogado afirmó que no hay una “coordinación oficial“ con el Congreso, pero que sí existe una comunicación con los asesores de los parlamentarios que van firmando la moción.

“Cuando un congresista firma y le interesa aparecer en la página, nos dice. Eso se está actualizando. Lo que si hay es una coordinación directa con el congresista Edward Málaga” , puntualizó.

Al ser consultado sobre una posible vinculación con algún grupo opositor, respondió: “ Integridad no tiene afiliación con ningún partido. Yo personalmente no pertenezco, ni he pertenecido nunca, a ningún partido político , pero si estamos interesados en que el Gobierno de Pedro Castillo termine lo más pronto posible”.

Moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo cuenta con 66 firmas hasta la fecha. Foto: captura/vacanciaya.com

Lazarte asegura que “el primer problema” del país es Pedro Castillo. Por el momento, descarta apoyar a los legisladores como Digna Calle (Podemos Perú) que impulsan iniciativas legislativas para un adelanto de elecciones.