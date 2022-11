Alianza del Pacífico podría realizarse en Lima, como dijo López Obrador

El presidente Pedro Castillo aceptó la posibilidad que deslizó el mandatario de México Manuel López Obrador para que la reunión de la Alianza del Pacífico (AP) se realice en Lima.

“Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente del Perú asistir, y a él le corresponde la presidencia. Aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión, consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico”, dijo López Obrador.

En su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente mexicano informó que es probable que él pueda venir a Lima a hacer la reunión la primera semana de diciembre. “Ahora que viene Gustavo Petro y el presidente Boric, miembros de la Alianza del Pacífico, vamos a tratar este tema”, detalló.

Enterado de esto, inmediatamente Castillo usó sus redes sociales para agradecer a López Obrador, al sostener que estaba anteponiendo el interés común de los pueblos “por encima de la irresponsabilidad política” de un sector del Congreso que impidió su viaje a México.

Dijo que asumir la presidencia pro tempore de la AP es un reto y un compromiso para impulsar el avance de los países miembros. “A los miembros de este espacio, les digo: estamos listos para recibirlos”, anotó.

Desde Villa María del Triunfo, Castillo reiteró que eran bienvenidos y que no había problema para realizar la cita multilateral en Lima. “¿A quién tenían que entregarle la responsabilidad? No la pueden entregar a una persona que no tendría que asumir”, agregó.

Durante el encuentro con representantes de la Asamblea Nacional de los Pueblos, en el Patio de Honor de Palacio, el presidente peruano volvió a referirse al tema, al calificar de “correcta e intachable” la posición del presidente mexicano “de tomar la decisión de venir al Perú”. Cabe resaltar que lo dicho por López Obrador no fue una decisión final.

“Hermano (López Obrador), lo esperamos con los brazos abiertos en el Perú y bienvenidos también a los demás hermanos países que forman parte de la AP”, dijo Castillo frente a los dirigentes.

Además de apelar a los lazos históricos entre ambos países, señaló que es una responsabilidad abrir los espacios para realizar la cumbre con transparencia. “Les vamos a decir a los hermanos países como exige el pueblo, como nos exigen los dirigentes: una lucha frontal contra la corrupción”, agregó Castillo.

Reacciones

El internacionalista Óscar Vidarte cuestionó que López Obrador haya cancelado la cumbre y dijo que busca generarse un liderazgo en la región.

“Él es el menos indicado para suspender una reunión internacional a causa de la falta de un presidente, él ha participado en muy pocas cumbres de la AP. Es una manera también de generarse cierto liderazgo en la región”, dijo.

El experto comentó que en lugar de Castillo pudo haber ido el canciller peruano. “No es obligatorio que vaya el presidente para que esto se realice”, acotó. Sin embargo, consideró que el impedimento de salida del país a Castillo “ha sido una decisión arbitraria del Congreso”.

El politólogo David Sulmont recalcó que el Congreso “ha cometido un error que debilita la imagen internacional del Perú porque quien conduce la política internacional es Castillo”.

Dijo que por la “mezquindad” del Congreso se ha debilitado la voz del Perú en la AP.

Coincidió en que el Congreso “ha dejado la pelota servida para que López Obrador se muestre magnánimo, al respaldar internacionalmente a Castillo. No es un proyecto (la AP) de Castillo, sino del país”, subrayó.

Castillo: “Tomaremos algunas medidas con el pueblo”

El jefe del Estado, Pedro Castillo, dijo ante dirigentes que está dispuesto a tomar medidas con el pueblo, en caso no se respete la voluntad popular. “Si no somos respetuosos de la voluntad del pueblo, tomaremos algunas medidas, juntamente con el pueblo”, señaló.

En otro momento, insistió en que sacarlo del poder sería una traición.

“Qué dirán los campesinos, maestros, obreros, dirigentes; que un pueblo que elige a un gobernante, que es de su misma sangre, ponerlo en Palacio y que lo traicionen. Sería letal, sería enfermizo, sería un gran error, estamos acá con la misma firmeza con que el pueblo nos ha puesto”, expresó Castillo en Palacio de Gobierno.