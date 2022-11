AAR: El Gobierno no gobierna nada y la oposición no busca cambiar las cosas

En el marco de la misión de la OEA en el Perú, Augusto Álvarez Rodrich analizó las declaraciones de los funcionarios sobre las reuniones del Grupo de Alto Nivel.

Los representantes de la OEA han tenido varias reuniones con los principales actores políticos y con entidades de la sociedad civil, como con Transparencia, Proética, entre otras.

“En la oposición no hay mucho espacio para dialogar, pero lo más importante es que se deben haber llevado como conclusión que acá no hay un golpe de Estado. Al contrario, Gobierno y oposición fingen que son Gobierno y oposición. El Gobierno no gobierna nada y la oposición tampoco es que quiera cambiar mucho las cosas, no quiere hacer ningún adelanto electoral, no quieren ninguna vacancia, no quieren ir ante ninguna suspensión”, manifestó.

Además, se refirió sobre la complejidad de apelar al diálogo en el país. Esto, teniendo en cuenta la crisis política.

“En ese contexto, los diálogos son muy complicados, porque, por un lado, lo que el presidente de la República quiere es que ese diálogo lo ayude y para eso, creo yo, convocó a la OEA, para eludir la investigación de la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que está en juego. Entonces, cómo se arma un diálogo y creo que eso es lo que se lleva como problema la OEA. ¿Cómo promover un diálogo acá en país, donde mucho interés por dialogar no existe en modo alguno?”, continuó.

La OEA y la prensa

Por otro lado, Álvarez Rodrich contó que fue parte de la reunión entre la prensa y la misión de la OEA para conocer la visión de esta sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país.

La reunión fue junto al Instituto Prensa y Sociedad, con María Eugenia Mohme y Gustavo Gómez.