Víctor García Toma: “El presidente tuvo una conducta que pone en juego el territorio nacional”

Para el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, las declaraciones del presidente Pedro Castillo en CNN sobre la posibilidad de una salida al mar para Bolivia constituyen infracción constitucional, pero no la comisión de un delito.

— ¿Por qué una declaración puede constituir delito de traición a la patria?

— Yo no comparto esa tesis. Pero la denuncia tiene como fundamento el hecho de que hay acuerdos y políticas internacionales entre los partidos de izquierda en América Latina, que tienen como visión la dimensión territorial del continente, donde está la presencia del expresidente Evo Morales. Entonces, creo que esa declaración del presidente sí constituye una infracción a la Constitución.

PUEDES VER: López Obrador podría cancelar cumbre de Alianza del Pacífico por ausencia de Pedro Castillo

— ¿No considera que es forzada la figura de traición a la patria? Desde que pasó esa declaración, el presidente no hizo ninguna gestión para entregar territorio a Bolivia.

— Yo no soy partidario de que haya delito, pero entiendo que, en todo caso, el presidente ha tenido una conducta que pone en juego el territorio nacional porque las declaraciones que dio tuvieron un rechazo general.

— En la audiencia de hábeas corpus en el Tribunal Constitucional, un magistrado le pregunta al procurador del Congreso por qué una opinión constituye un delito y él no supo qué responder.

— Hubo un error en su nominación, esa pobrísima intervención afecta su prestigio, pero nada más.

Pedro Castillo habría incurrido en una infracción constitucional, de acuerdo al exmagistrado del TC, Víctor García Toma. Foto: Presidencia

— Usted señala que se cometieron infracciones a la Constitución, pero el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso también recomienda acusar al presidente por el delito de traición a la patria.

— El informe dice que hay antejuicio y juicio político. Yo no estoy de acuerdo con el antejuicio porque no se han dado los pasos consecuentes a esa declaración, pero lo que se refiere a la declaración no puede ser considerado un acto de ignorancia porque el presidente debe saber cuáles son sus competencias. Y estas están establecidas en los artículos 118, 32 y 54 de la Constitución.

— O sea, para usted, sí hay infracción a la Constitución, pero no hay delito.

— Son dos hechos diferentes. Una cosa es un delito y otra una infracción a la Constitución. En el caso de la infracción a la Constitución, es responsabilidad del funcionario público el ejercer su cargo con pleno conocimiento de las normas que establece sus competencias y el presidente, en esa declaración, ignoraba lo que dice la Constitución.

PUEDES VER: Visita de la OEA no evitaría investigaciones fiscales contra Pedro Castillo

— El informe recomienda inhabilitar al presidente por cinco años de la función pública. ¿Está de acuerdo con esa sanción?

— Estoy de acuerdo con que se ha cometido infracción a la Constitución. No tengo ninguna duda. Estoy consciente de que el presidente era ignorante en el tema, pero justamente, en este caso en particular.

— ¿Esa sanción de la inhabilitación no va contra el derecho a la presunción de la inocencia del presidente?

— Lo que pasa es que en el caso de la infracción, básicamente lo que se requiere es la convicción y de que los congresistas lleguen a establecer que el presidente ha dado declaraciones en línea contraria a lo que la Constitución señala.