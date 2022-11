Misión de OEA recibió informes contra Pedro Castillo y el Congreso

La misión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) encargada de evaluar la crisis política en el Perú recibió informes contra el Gobierno del presidente Pedro Castillo y contra el Congreso en su primer día de labores en nuestro país.

Primero, la delegación, encabezada por el paraguayo Eladio Loizaga, fue a Palacio de Gobierno a reunirse con Castillo desde las ocho de la mañana.

El canciller César Landa recibió a los ocho comisionados y en el Salón Dorado el jefe del Estado dio la bienvenida. Al ir a otra sala, la vicecanciller de Colombia, Laura Gil, cayó por un mal paso y se restableció pronto.

En la exposición se sumaron la vicepresidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Aníbal Torres; y los titulares de Economía, Kurt Burneo; de Justicia, Félix Chero; de Trabajo, Alejandro Salas; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y de Cultura, Betssy Chávez.

“He recibido al Grupo de Alto Nivel de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”, dijo Castillo en redes sociales a las 9:25 a.m.

En la reunión, Castillo y su equipo resaltaron decisiones en favor de sectores populares, como los trabajadores, alegando que se ocupan de población que gobiernos anteriores postergaban por beneficiar a otros.

Torres adujo que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo, pese a la hostilidad en el Congreso y exceso en la Fiscalía.

Poco más de dos horas después, la misión dejó Palacio de Gobierno y enrumbó al Congreso con unos minutos de retraso.

Antes de que ingresen, apareció un banner cerca de la Sala Grau del Legislativo, donde sería la cita, que decía: “¡No hay pruebas! 268 días. MP (Ministerio Público) no corrobora lo dicho por Karelim López”, con una foto de la empresaria que declaró a la Fiscalía supuestos hechos de corrupción de Castillo y prebendas a congresistas apodados ‘Los Niños’.

El parlamentario Darwin Espinoza, de Acción Popular, sindicado como uno de ‘Los Niños’, se colocó junto al banner y cuestionó a la Fiscalía. “Que la OEA sepa que hay persecución política a congresistas”, adujo.

Fuera del Congreso, llegaron manifestantes a favor del Gobierno y luego otros en contra.

Protesta. Ciudadanos quisieron que la OEA vea su rechazo.

Adentro, la reunión fue solo con los integrantes de la Mesa Directiva. Estos plantearon que haya transmisión en video, pero la misión pidió cita reservada.

El presidente del Congreso, José Williams, se enfocó en sustentar que los legisladores solo utilizaban sus prerrogativas en los procesos contra el Gobierno.

Se comprometió con la misión a enviarles los legajos de las denuncias contra el Ejecutivo.

Alegatos. Williams les dijo que el Congreso no era golpista y defendía la Constitución.

La primera vicepresidenta, Martha Moyano, dijo que Castillo quiere cambiar la Constitución para atornillarse, pero que toda reforma constitucional debe pasar por el Parlamento.

La segunda vicepresidenta, Digna Calle, les dio su proyecto para un adelanto de elecciones generales para “que se vayan todos” como salida a esta crisis.

“Ellos lo han tomado bien. Al momento de despedirse, me han dicho que es una buena alternativa este proyecto de ley (...), ya que el enfrentamiento no se va a acabar si solamente se va el presidente Castillo o no se va a acabar si solamente cierran el Congreso”, contó después .

Moyano agregó a la OEA que ese proyecto no tenía respaldo de la Mesa Directiva, sino que Calle lo planteaba como congresista, según resaltó a la prensa.

Luego, los comisionados fueron al Poder Judicial. Su presidenta, Elvia Barrios, les comunicó su molestia por reclamos de Castillo contra el sistema de justicia. Este ha dicho que se presiona a testigos para que los compliquen a él y a su entorno.

“Les hemos manifestado nuestra sorpresa y disconformidad [por lo dicho por Pedro Castillo] porque cuando se trata de fortalecer instituciones, se camina hacia un diálogo abierto, pero no se puede denostar de una institución, eso genera falta de credibilidad”, contó Barrios.

PUEDES VER: Miembros de La Resistencia acosan e insultan a misión de la OEA a su salida del Poder Judicial

Casos. Benavides señaló que Castillo obstruye investigación.

En la tarde, la misión recibió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Swissotel, en el distrito limeño de San Isidro. Ella informó de casos de corrupción contra Castillo, negó motivación política en su denuncia constitucional y sostuvo que el mandatario obstruye investigaciones.

Después, tuvieron una reunión con los magistrados del Tribunal Constitucional. Se buscó entender mejor la carta magna.

De noche, llegaron legisladores de Acción Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Cambio Democrático e Integridad y Democracia.

“Hemos tenido un diálogo con todos con quienes nos hemos reunido, muy sincero, muy abierto, muy transparente... y oportunamente elevaremos el informe al Consejo Permanente. Allí se podrán conocer las conclusiones a las que hemos llegado”, declaró Loizaga a la prensa al finalizar su primera jornada.

Para hoy tienen citas con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País. También con la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Miguel Cabrejos.

La segunda jornada de la misión será también de matices.