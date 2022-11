Cancillería saluda que AMLO suspenda Cumbre de Alianza del Pacífico ante ausencia de Pedro Castillo

La Cancillería saludó la reciente medida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien decidió suspender la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba programada para los días 24, 25 y 26 de noviembre en México.

La decisión del jefe de Estado mexicano se debió a la ausencia del mandatario peruano Pedro Castillo. El Congreso de la República no le había dado permiso —con 58 votos en contra, 51 a favor, y dos abstenciones— de viajar a dicho país y ser partícipe de las actividades.

“Saludamos el gesto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de postergar la Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, prevista para este viernes, a fin de que el presidente Pedro Castillo pueda recibir la PPT con la participación de todos jefes de Estado del bloque”, expresó la Cancillería en su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de la Cancillería peruana ante propuesta del presidente mexicano. Foto: captura de Twitter

Pedro Castillo acepta propuesta de AMLO

Tras conocer que su homólogo mexicano decidió suspender la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Pedro Castillo aceptó la propuesta de López Obrador de realizar dicho encuentro en el Perú.

“Desde acá saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, no tengo nada oficial, son algunas declaraciones extraoficiales, pero en el marco de asumir esta responsabilidad de Alianza del Pacífico. ¿A quién tenían que entregarle la responsabilidad? No se la pueden entregar a una persona que no tendría que asumir. (…) No habría ningún problema (en hacer la Alianza del Pacífico aquí). Bienvenidos a todos, todos somos hermanos“, dijo en TV Perú.