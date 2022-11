RMP: “Aníbal Torres ha insultado a los niños de San Isidro y Miraflores”

El premier Aníbal Torres arremetió contra ciudadanos de San Isidro y Miraflores por “deformar mentalmente” a los niños y niñas de ambos distritos para hacerlos “creer que son superiores”. En esta misma línea, Rosa María Palacios opina al respecto.

“El señor presidente de Consejo de Ministros ha insultado a los niños de San Isidro y Miraflores. Pero ha demostrado también una ignorancia geográfica importante; San Isidro y Miraflores son topónimos en el Perú bastante usados y el presidente de Consejo de Ministros ni siquiera estaba en Lima Metropolitana o en la provincia de Lima cuando se lanzó el discurso”, manifestó.

“Como niña criada en San Isidro, exniña hoy, y madre de niños criados en Miraflores, francamente me siento insultada, porque yo no creo haberles deformado la mente a mis hijos o que mis padres me la hayan deformado a mí, para creerme superior al señor Aníbal Torres. El problema del señor Aníbal Torres es que no se entiende ni con él mismo, porque vive en San Isidro”, continuó.

Declaraciones del presidente Castillo

Por otro lado, en la misma línea del discurso de Aníbal Torres, el presidente Pedro Castillo también se refirió a los niños de San Isidro y Miraflores en su discurso dedicado a la educación.

Ante esto, Palacios comentó el hecho a través de un tweet del presidente sobre el compromiso del Gobierno con la educación en el Perú.

“Veamos la publicación de la ejecución presupuestal del sector educación para este año. ¿Saben cuánto ha sido la ejecución presupuestal del Minedu este año? 49.3. La fuente está en el MEF. Estamos a 20 de noviembre y esto es lo que ha ejecutado el Minedu. ‘Los niños primeros’, ‘El compromiso con la educación’. No han logrado ejecutar ni la mitad del presupuesto, como si las necesidades no fueran gigantescas en el Perú”, aseveró.