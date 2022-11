EN VIVO: realizan marcha a favor del gobierno de Pedro Castillo y piden el cierre del Congreso

Diversos grupos civiles se están trasladando por la avenida Abancay para manifestar su rechazo al Parlamento. Los colectivos, que también se movilizan en respaldo al gobierno de Pedro Castillo, llegaron hasta los exteriores del Congreso, donde los miembros del Grupo de Alto Nivel de la OEA se reunieron con la Mesa Directiva.

El recorrido inició en la Plaza San Martín. Ahí se pudo observar pancartas de los comités de rondas campesinas, así como de asociaciones que agrupan a licenciados de las Fuerzas Armadas.

Además, estuvo presente el congresista Guillermo Bermejo, quien estaba acompañado de sus abogados Raul Noblecilla y Ronald Atencio.

“El grito del cierre del Congreso es algo que se ha vuelto mayoritario en el país. Para nosotros, que somos congresistas, no es muy agradable escucharlo, pero tenemos que respetar lo que opina el resto del país. Este gran sector pide esto porque siente que el Congreso no los ayuda, no los apoya. Creo que la OEA debe llevarse este sentir”, expresó el parlamentario.