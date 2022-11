Miembros de La Resistencia acosan e insultan a misión de la OEA a su salida del Poder Judicial

Este lunes 21 de noviembre, un grupo de integrantes de La Resistencia acosó a los miembros de la misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuando se disponían a retirarse del Poder Judicial tras sostener una reunión con la titular de dicha institución, Elvia Barrios.

“OEA, escucha, Castillo es un corrupto”, coreaban los miembros de La Resistencia. Con pancartas, banderolas y megáfonos, el grupo vinculado al fujimorismo hostigó al Grupo de Alto Nivel de la OEA. La Policía Nacional intentó retirar a los manifestantes del lugar; frente a ello, varios de ellos opusieron resistencia para quedarse allí.

Esta no es la primera vez que el grupo organizado ataca a la delegación de la OEA desde su llegada, ya que el último domingo 20 se dirigió hasta los exteriores del Swissôtel, ubicado en San Isidro, para lanzar arengas contra los cancilleres y vicecancilleres que llegaron hasta nuestro país para analizar la situación política actual.

Los manifestantes no dudaron en lanzar fuertes calificativos y cuestionaron la llegada de este Grupo de Alto Nivel tras la activación de la Carta Democrática. De acuerdo a la información que accedió La República, el grupo subversivo se dirigió hasta el Swissôtel de San Isidro para alzar su voz de protesta luego de realizar una marcha contra el Gobierno de Pedro Castillo, donde intentó ingresar a la plaza de armas para llegar hasta Palacio de Gobierno.

Durante la manifestación del domingo 20, agentes de la PNP hicieron uso de bombas lacrimógenas para repeler los ataques de La Resistencia cuando se encontraban en el jirón de la Unión.

Bancada fujimorista pidió reunirse con delegación de la OEA

La delegación especial de la OEA arribó al Perú el último domingo 20 para analizar la situación política del país. Frente a ello, la bancada de Fuerza Popular envío una carta a Miguel Ángel Trinidad, representante de la OEA en Perú, para solicitar un encuentro con los miembros que conforman la comisión.

Sin embargo, el grupo fujimorista mencionó que hasta la fecha no hay una respuesta. “Hasta el momento no se tiene respuesta. La misión de la OEA no solo debe reunirse con el Gobierno, sino también con la oposición democrática”, expresó la bancada en su cuenta de Twitter.