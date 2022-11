César Hildebrandt: “El peor Congreso quiere echar al peor Gobierno”

Ante la llegada de la delegación especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al Perú para analizar la situación política que se vive, el periodista César Hildebrandt señaló que el Ejecutivo adoptaría la estrategia de victimizarse.

“No sabemos qué han dicho los personeros del Gobierno frente a la misión de la OEA, pero sospechamos que han dado su versión de víctimas, unilateral y poco creíble, de ‘nos acosan’. Sí, los acosan, pero nadie acosaría si ustedes, señores del Gobierno, no fueran incompetentes, crónicos, ineptos las 24 horas del día y si no hubieran tolerado las corruptelas que se han probado que existen”, aseveró en la última edición de su podcast.

Asimismo, manifestó que los mismos miembros del Gobierno —incluido el presidente Pedro Castillo— son quienes han dado pie a las acusaciones en su contra, ya que permitieron actos cuestionables y de corrupción durante su gestión.

“Si no tuvieran exministros y sobrinos prófugos, familiares metidos en mil cochinadas, todo esto sería un impuse político, pero esto se ha convertido en un episodio judicial-policial-fiscal gracias a ustedes, señor Castillo y sus compinches de Sarratea”, añadió.

En ese sentido, Hildebrandt recordó que el Congreso tampoco se ha quedado atrás en cuanto a cuestionamientos, por lo que asegura que el desempeño tanto del Ejecutivo como del Legislativo no ha sido óptimo, sobre todo por la crisis que se vive actualmente.

“La OEA al final se va a dar cuenta de algo fundamental: el peor Congreso de los últimos años quiere echar al peor Gobierno de los últimos años . Y en medio, la gente y la crisis económica que empieza a galopar. Es cierto que es una crisis mundial, pero es cierto también que en el Perú el galope se hace más raudo y más consistente”, aseveró.

La Resistencia arremetió contra la OEA

El domingo 20, cuando el Grupo de Alto Nivel de la OEA arribó a suelo peruano, integrantes de La Resistencia llegaron hasta las afueras del hotel donde se hospedaban para reclamar y exigir celeridad en las investigaciones contra Pedro Castillo.

César Hildebrandt criticó que el grupo vinculado al fujimorismo arremetiera contra la delegación, ya que la actuación del Congreso —que, según él, es dominado por Fuerza Popular— no ha sido la mejor.