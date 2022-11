Abogado de madre de Cerrón presentó al Minsa certificado de trabajo de centro educativo ilegal

Para ejercer el cargo de secretario general del Ministerio de Salud, el abogado Loly Herrera Lavado, quien ejerció la defensa legal de la madre de Vladimir Cerrón, presentó un certificado de trabajo de la Corporación Especializada en Educación, Tecnología, Empresariado y Ética D&R S. A. C. (CETE). Dicho recinto prestó el servicio educativo de manera ilegal.

Así se advierte en un informe de la Contraloría al que accedió La República. CETE fue sancionada en 2018 por la Superintendencia Nacional de Educación Superior por falta muy grave a la Ley Universitaria al ofrecer servicios de educación superior sin contar con autorización. La multa que se le impuso ascendió a S/ 51.276,80.

Resolución de la Sunedu que sanciona al CETE. Foto: documento

Para acreditar los cinco años de experiencia específica que requiere el puesto de secretario general del Minsa, Herrera Lavado afirmó haber laborado como director de asesoría legal de la CETE, cargo que también es cuestionado en el informe a raíz de que aquel no sería un cargo de alta dirección, tal como pide la normativa vigente.

Según se consigna en el documento, el estatuto de la referida empresa no establece un directorio ni mucho menos una dirección de asesoría legal.

“En una Sociedad Anónima Cerrada (S. A. C.), como lo es la CETE, los cargos que se ubican en la alta dirección serían la Junta General de Accionistas, que (…) es el órgano supremo de la sociedad; el gerente general y el subgerente; no ubicándose en la alta dirección al director de Asesoría Legal, toda vez que no cuentan un número de directores miembro, por lo que se concibe que el abogado Loly Wider Herrera Lavado habría presidido una dirección de asesoramiento que no es similar a un cargo y/o puesto de alta dirección”, reza el texto.

Por ello, se alerta de que el nombramiento de Herrara Lavado “no estaría cumpliendo con el objetivo de la Ley 31419 y su reglamento respecto a la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, toda vez que el Minsa consideró el cargo de director de asesoría legal de una empresa privada como un cargo del nivel jerárquico similar al del secretario general de una entidad pública”.

Más cuestionamientos

La Corporación Especializada en Educación, Tecnología, Empresariado y Ética inició actividades, según los registros de la Sunat, el 1 de abril de 2014.

De acuerdo con la constancia de trabajo que presentó Loly Herrera Lavado, laboró desde la referida fecha hasta el 10 de diciembre de 2018 en un puesto que no existiría, de acuerdo con el estatuto que obra en los expedientes de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.

Fecha de inicio de actividades de CETE coincide con supuesto inicio de labores de Loly Herrera. Foto: documento

Recomendación

El informe de la Contraloría da un plazo de cinco días hábiles a la ministra de Salud, Kelly Portalatino, para que informe al Órgano de Control Institucional las acciones tomadas luego de que se detectara la situación de su secretario general.

Anteriormente, Portalatino respaldó la designación de Herrera Lavado: “Es un profesional calificado. Es un profesional que, como parte del equipo, va a trabajar para servir a todo el pueblo peruano para cerrar toda la brecha de la salud pública; y, si no cumple, tendrá que dar un paso al costado”.