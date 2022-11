Ataques y lluvia de promesas entre candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque

Los enfrentamientos entre los candidatos a gobernador regional de Lambayeque se impusieron a las ideas y planteamientos para el desarrollo sostenido que necesita esta región norteña. Esta situación se originó durante el debate que desarrolló el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECH) este viernes 18 de noviembre.

El evento, que se realizó en las instalaciones del Colegio Médico de Chiclayo, se inició con la participación del candidato Jorge Pérez, quien desde el inicio de su alocución atacó a Alianza para el Progreso (APP), partido por el que postula Alexander Rodríguez, su contendor en la segunda vuelta electoral, la cual se realizará este domingo 4 de diciembre.

A pesar de los lineamientos dispuestos por el organismo electoral a fin de que prevalezcan las propuestas y el compromiso que los postulantes asumieron en el Pacto Ético, estos no se respetaron. Ello debido a que Jorge Pérez, quien será investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de La República por el caso de la casa Sarratea, hizo primero hincapié de que carece de antecedentes policiales y judiciales y, por ende, sentencias.

Líneas seguidas manifestó que algunos de los problemas que afronta Chiclayo fue por culpa de APP, específicamente por el desempeño del exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), David Cornejo, que postuló en 2018 de la mano de dicho partido.

“El señor Chinguel nos dijo que en 100 días teníamos a Chiclayo como un anís. Eso son los Acuña, eso son los APP” , recalcó Pérez.

La población elegirá al gobernador regional para el período 2023-2026. Foto: Clinton Medina/ La República

Postulante de APP contraatacó

La respuesta de Alexander Rodríguez no se hizo esperar, pues indicó que su administración se caracterizará por una lucha contra los actos al margen de la norma. “Se luchará de manera frontal contra la corrupción en el Gobierno Regional y los falsos honestos . Nosotros no necesitamos mostrar documentos para garantizar honestidad. (…) No encontrarán nada en mis 12 años como alcalde”, expresó Rodríguez.

La discusión prosiguió en cada intervención de los postulantes, además, en la etapa de las preguntas entre candidatos, Alexander Rodríguez pidió a Jorge Pérez que explique a la ciudadanía qué hizo en la casa de Sarratea.

“Sí, me fui caminando, en cambio, tu jefe Acuña lo hizo a puerta cerrada”, expresó Pérez, sin responder de manera precisa la pregunta formulada. De esta manera, aprovechó la oportunidad para decirle a Alexander Rodríguez que tiene una investigación por delitos de corrupción.

Obras y más obras

Sobre las propuestas para la región Lambayeque, Jorge Pérez mencionó que impulsarán las inversiones, así como la educación formativa, construcción de polideportivos, edificación de tres hospitales: oncológico, materno infantil y geriátrico, además, colegios politécnicos.

A su turno, Alexander Rodríguez manifestó que el reto es convertir a Lambayeque en una región segura, líder e inclusiva.