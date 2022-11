AAR: Aníbal Torres sabe que no puede hacer cuestión de confianza, pero quiere chocar con el Congreso

Augusto Álvarez Rodrich analiza la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres ante el Legislativo el pasado jueves.

“Este pedido tiene algunos problemas, el más importante es que su planteamiento no procede, porque está solicitando que se haga una cuestión de confianza sobre una materia en la cual no puede hacer cuestión de confianza. Él sabe eso, pero no es algo que le interese. Lo que le interesa es ir al choque con el Congreso y adelantándose, porque sabe de qué se trata, dijo que no viene a cerrar el Congreso”, manifestó.

Aníbal Torres al Congreso

Augusto Álvarez también se refirió a las declaraciones del primer ministro hacia el Congreso.

En estas, Torres manifestó que si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Gobierno, hubieran presentado más proyectos de ley, y le planteó a la fiscal de la Nación “analizar las hojas de vida para ver quién debe ser investigado”.

Por otro lado, también mencionó las declaraciones del congresista Bermejo, a quien definió como a alguien “muy influyente” en Palacio de Gobierno. El congresista arremetió contra el Congreso y señaló que existe una “minidictadura”.