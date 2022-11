La OEA confirma que el Grupo de Alto Nivel llegará el domingo 20 de noviembre

El Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llegará este domingo 20 y permanecerá en el país hasta el miércoles 23 de noviembre. Así ha sido confirmado por la propia OEA.

Durante la visita, los miembros de la misión se entrevistarán con distintos actores. Esto, con la intención de preparar un informe que, luego, será presentado para su evaluación al Consejo Permanente de la OEA.

Como se recuerda, el gobierno de Pedro Castillo invocó la Carta Democrática, en sus artículos 17 y 18, para solicitar la conformación de una misión que llegue al Perú para tomar nota de la crisis política.

De acuerdo con el Ejecutivo, Castillo enfrenta una arremetida de la oposición para tratar de retirarlo del poder. Por unanimidad, el Consejo Permanente aprobó la conformación de este grupo especial.

La República le consultó a la oficina de prensa de la OEA si ya estaba cerrada la agenda que la misión cumpliría en territorio peruano. La respuesta fue que se seguía trabajando en ella para “acomodar a la mayor cantidad de voces posibles”.

De lo que se sabe hasta el momento, porque la propia OEA lo adelantó, las reuniones que se celebrarán entre el 20 y el 23 incluirán a voceros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También a figuras de la oposición, a grupos religiosos, a organizaciones empresariales, de la sociedad civil, a sindicatos, entre otros.

El propósito, según la OEA, es escuchar “la mayor cantidad de voces y de puntos de vista posibles”. En ese sentido, se entiende que no necesariamente se podrá incluir a todos aquellos que han pedido una cita.

“El Grupo de Alto Nivel hizo hincapié antes de su visita en que sus tareas emanan de la voluntad expresada por todos los estados miembros de apoyar a Perú en lo que Perú requiera, desde el máximo respeto a la Constitución, la soberanía, el Estado de derecho, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía peruana”, señala la nota de prensa colgada en la web de la OEA.

Cabe señalar que la conformación del Grupo de Alto Nivel fue decidida por el presidente del Consejo Permanente, Marten Schalkwijk. Llegarán seis cancilleres: Santiago Cafiero (Argentina); Eamon Courtenay (Belize); Arnoldo André (Costa Rica); Juan Carlos Holguín (Ecuador); Mario Adolfo Búcaro (Guatemala); y Julio César Arriola (Paraguay). Con ellos estarán la vicecanciller de Colombia, Laura Gil, y el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien será el representante de la Secretaría General de la OEA y, además, el vocero del equipo.

Precisamente, de acuerdo con lo que explicó hace unos días el expresidente del Consejo de Ministros y exrepresentante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, el papel que desempeñe Loizaga será crucial. “Al excanciller paraguayo lo he visto varias veces, hemos conversado, y no es alguien que pueda ser manipulable. Espero no equivocarme. Él será el personaje más importante de la misión”, le dijo Jiménez Mayor a este diario en una entrevista publicada a inicios de este mes.

Este denominado Grupo de Alto Nivel pisará suelo peruano en circunstancias en las que la confrontación política no da ninguna tregua y ninguno de los poderes parece querer ceder. Por ejemplo, el Pleno le negó ayer autorización a Castillo para viajar a México. Y, por la mañana, el premier, Aníbal Torres, presentó una moción de confianza que añade más tensión a la situación y que tendrá que ser respondida.