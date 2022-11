Gobernador de Apurímac sobre Las Bambas: Ejecutivo incumplió promesas; el pueblo está indignado

Para Baltazar Lantarón Núñez, gobernador regional de Apurímac, los 11 días de paralización y bloqueo del corredor minero del sur, específicamente en el distrito de Challhuahuacho, se deben a la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo para solucionar los problemas.

Lantarón afirmó, en una entrevista para La República, que el premier Aníbal Torres es una figura ausente y anda distraído en cosas subalternas de intereses particulares y no del país.

—¿Cuál es su balance sobre el conflicto en Las Bambas?

—Falta voluntad política del Ejecutivo para dar solución a problemas. Ellos deben ser los mediadores para convocar una mesa de diálogo para levantar la medida de lucha, tanto en Chalhuahuacho como en el corredor vial del sur. Mientras no está presente el premier, que está distraído en cosas subalternas de intereses particulares y no del Perú.

—¿Cuánto dinero pierde Apurímac con la paralización de minera Las Bambas?

—Cerca de 3 millones de soles diarios deja de percibir Apurímac, entre canon y regalías. Ahora mismo se están paralizando obras en Chalhuahuacho. Las empresas que dan servicios a Las Bambas están paralizadas. El presupuesto de inversión de los Gobiernos locales, Gobierno regional y de las dos universidades tiene como fuente de financiamiento las regalías contractuales. Si no sale mineral, no hay las regalías.

—Los pobladores de Chalhuahuacho demandan varios puntos al Gobierno nacional y minera Las Bambas.

—El año pasado, el 9 de diciembre del 2021, estuvimos en Lima los voceros del Frente de Defensa de Chalhuahuacho, la Federación Campesina, mujeres y la juventud de Chalhuahuacho. Nos reunimos con OEFA, ministros, viceministros. Firmamos compromisos, los cuales no se cumplen. Ese es el tema principal de la protesta. Con tanto cambio de ministros no se sabe quién se hace cargo de los compromisos suscritos.

—¿Qué compromisos concretos eran?

—El hospital de Chalhuahuacho, que debería estar funcionado desde junio de este año. Hasta ahora no hay nada. El Ministerio de Transportes debía construir tres puentes; hasta ahora nada. Energía y Minas, Chalhuahuacho necesita una fuente de energía trifásica. Siempre que cae un rayo se va la energía eléctrica. No hay nada. Se ha firmado compromisos. Ahí estuvo la exministra Mirtha Vásquez. Eso duele. Ha pasado cerca de un año y poco o nada se ha hecho. El pueblo está indignado por la inacción del Ejecutivo frente a los compromisos suscritos con el pueblo de Chalhuahuacho.

—¿Han tenido algún contacto con la Presidencia de Consejo de Ministros?

—Me cierran la puerta y no me reciben. (No contestan llamadas) porque ahora somos la oposición.

—¿Existe un tema político?

—Por eso en Apurímac tampoco hubo Consejo de Ministros. Le dije la verdad públicamente (al presidente), que nadie le quiere decir (que no soluciona los problemas del país).

—¿Como gobernador ha pensado tener una intervención en Chalhuahuacho?

—La tarea le corresponde al Ejecutivo. Ellos suscriben contratos. Todo lo han hecho con el Ejecutivo, no con el Gobierno regional. Nosotros mediamos e intercedemos por ellos. Yo he enviado oficios a la PCM, al Ministerio de Energía y Minas y al de Ambiente. Hay un tema pendiente con Energía Minas. Velille (Cusco) cerró el corredor minero. Piden 2 millones a Las Bambas para que pasen por ahí, piden ser influencia directa; pero Apurímac jamás permitirá que sean área de influencia directa que está a más de 160 kilómetros.

—¿Hasta cuánto se permite en kilómetros ser área de influencia?

—Son las zonas donde se extrae el mineral, Chalhuahuacho y punto. Las demás provincias somos satélites. Cuando era premier, Guido Bellido ha creado mucha expectativa, engañando al pueblo con que puede ser influencia directa (Velille), lo cual constitucional y legalmente es imposible. ¿Qué hace el Ejecutivo ahora? (…) No tienen el valor de declarar en emergencia el corredor minero sur.

—¿Qué significa eso?

—Liberar la vía y puedes transitar el mineral tranquilamente, no solamente Las Bambas.

—¿Significa que intervengan las Fuerzas Armadas ?

—Intervienen las Fuerzas Armadas, pero no es un hecho que irán a golpear a la población. Declarar en emergencia significa que el Ejecutivo se ponga los pantalones y se acerque a la población a dialogar.

—¿Hay que restablecer el orden?

—Eso es. Es una vía nacional. El corredor vial sur es un activo vial crítico. No pueden parar así como el puerto del Callao, el aeropuerto Jorge Chávez, no pueden parar. Tiene que trabajar. Este nuevo Ejecutivo no lo sabe, creo.

—¿Qué opina sobre todos los Bloqueos en Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas?