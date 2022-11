Miguel Cardozo: “No hay razones que justifiquen la paralización de Tía María”

Leonela Aquino URPI-LR

Ante el anuncio de la edición 36 de Perúmin en Arequipa, el presidente del comité organizador, Miguel Cardoza, rechazó que los pobladores del Valle del Tambo no acepten la ejecución del proyecto Tía María de la empresa Southern. Además, pidió que se lleven a cabo más planes mineros. “No hay razones que justifiquen la paralización de Tía María y si es que las hubiera, siempre se encuentran soluciones para que se resuelvan los problemas y el proyecto pueda salir”, indicó.

Perú y Chile tienen el 40% de cobre del mundo. Como se sabe, este mineral será necesario para fabricar instrumentos de energías renovables generados por el sol, vientos, etc. Bajo ese tenor, el presidente de Perumin señaló que en Arequipa existe solo la mina de Cerro Verde y, por ello, es necesario que otras empresas exploten cobre en la región para el cambio de una matriz energética.

Asimismo, opinó sobre la oposición de agricultores ante la ejecución del proyecto de Tía María y la Resolución Directoral N.º 624-2022-ANA, que otorgó la licencia de uso de 22 millones de metros cúbicos de agua al año en favor de la empresa minera Anglo American, que ejecuta el proyecto Quellaveco en Moquegua.

“Yo no comprometo al instituto, pero a mí me parece un horror garrafal de la población del Valle de Tambo, el no permitir el desarrollo de ese proyecto que los beneficiará a largo plazo. Además, tratar de bloquear la utilización del agua en el caso de Quellaveco, ellos son los que pierden”, señaló Cardozo.

Explicó que esa jurisdicción de la provincia de Islay posee aguas que contienen arsénico y boro por el vulcanismo, lo que causaría la baja exportación de sus productos. Propuso que si se logra la ejecución de proyectos mineros en la zona, se construirán represas que procesarán el elemento para que sea descontaminado.

“Se pondrán represas para limpiar el agua, pero la gente no lo entiende”, finalizó.

Por su parte, Marilu Marroquin León, expresidenta de la Junta de Usuarios Irrigaciones Mejia -Mollendo, invitó a Cardoza asistir a un evento organizado el próximo domingo por la empresa Southern, en el que los pobladores tendrían planeado rechazar a los empresarios.

Además, le pidió que ese día argumente las bondades del proyecto Tía María en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra (Islay). “Que exponga las bondades para que la gente le expliqué todos los horrores que reclaman (...). Que venga y se enfrente, el señor no sabe que aquí murieron siete muertos”, señaló la exdirigente.

La Ciudad Blanca será escenario del Perúmin 37 desde el próximo 25 al 29 de septiembre de 2023 en el Centro de Convenciones Cerro Juli. El comité encargado de la convención espera que más de 65.000 personas participen de sus programas que informan sobre el impacto económico del sector minero.