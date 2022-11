Kenji Fujimori: “Keiko me dijo que ‘vaya con Dios’ antes de la lectura de la sentencia”

Kenji Fujimori se pronunció luego de que la Sala Penal Especial del Poder Judicial lo condenará a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias por el caso Mamanivideos. El excongresista confesó en Willax TV que, hace dos días, mantuvo un breve diálogo con su hermana Keiko Fujimori antes de asistir a la audiencia de lectura de la sentencia, a la que le dijo que “vaya con Dios y con fe”

“Hace dos días que no veo a mi hermana Keiko Fujimori. Pero antes de la audiencia hablamos y me dijo que ‘vaya con Dios y con fe’ (…) Hoy todavía no he hablado (con Keiko). He salido de la lectura de la sentencia y todavía no dialogo”, expuso Kenji Fujimori en el programa de Milagros Leiva.