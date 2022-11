Hermano de Inti Sotelo rechazó condolencias de Manuel Merino: “Me da vergüenza ajena”

El hermano de Inti Sotelo, Pacha Sotelo, expresó su indignación ante las declaraciones del expresidente de facto Manuel Merino de Lama, quien intentó —en entrevista con Exitosa— minimizar sus responsabilidades en torno al fallecimiento de dos jóvenes a causa de la represión policial durante la manifestación contra su Gobierno.

Merino de Lama era entrevistado vía telefónica. En tanto, en el set de Exitosa, se encontraba Pacha Sotelo. En ese contexto, el acciopopulista fue consultado sobre si tenía algo que decirle al hermano de Inti Sotelo. Este expresó sus condolencias, pero inmediatamente intentó evadir sus responsabilidades sobre lo ocurrido hace 2 años.

“Solo me queda sumarme a las condolencias, decirles que ellos no pueden quedarse tranquilos con S/ 40.000, S/ 50.000, o S/ 60.000 que les han pagado como indemnización porque el ser humano no tiene ningún precio. Obviamente, como padre de familia, me sumo a la preocupación de ellos, pero con objetividad pidamos que se investigue como corresponde, no nos dejemos direccionar diciendo que la culpa la tuvo el presidente o el ministro”, dijo Merino.

En respuesta ante lo expresado por el expresidente de facto, Pacha Sotelo, notoriamente incómodo, reaccionó: “Vergüenza ajena de escucharlo”. Tras su comentario, Merino guardó silencio y se tomó algunos segundos para continuar justificando la represión policial durante las manifestaciones.

“Lo que sí tenemos que decir y creo que es importante es que esas marchas fueron violentas, en esas marchas participaron barras bravas (...), eso debe investigarse”, agregó.

Tras cortarse la comunicación con Manuel Merino, Pacha Sotelo comentó que le produce molestia escuchar a quien señala como responsable de la muerte de su hermano: “Yo cada vez que escucho a Manuel Merino siento una sensación bastante extraña porque, por un lado, su hipocresía y su cinismo me llena de cólera, pero, por otro lado, escuchas su defensa y te das cuenta que es débil”.

En tanto, los familiares de Inti Sotelo denunciarán esta semana al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la impunidad que generó el Congreso al desestimar la acusación constitucional como autores mediatos contra Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.