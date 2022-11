Betssy Chávez niega acusaciones y cuestiona a Fiscalía por investigarla en base a “insinuaciones”

La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, se pronunció mediante un comunicado en el que rechazó haber favorecido a personas cercanas a su entorno con designaciones en cargos públicos.

“Rechazo tales especulaciones que se fundamentan en mostrarme en alguna foto con una persona que no contrata ni es funcionario de ningún ministerio que ha estado o está en mi cargo. Recalco que ningún familiar mío, cercano o lejano, ha sido beneficiado con designaciones de ningún tipo ”, se lee en el oficio.

Asimismo, sostuvo que los contratos que efectuó su despacho congresal “han sido debidamente filtrados por las oficinas de Recursos Humanos del Congreso y se enmarcan en la ley”.

Comunicado de Betssy Chávez. Foto: documento

En ese sentido, Chávez Chino manifestó que como parlamentaria y ministra de Estado no puede “hacerse responsable de los supuestos actos u omisiones de funciones, menos de los que no corresponden” a su sector.

En otro momento, la titular del MTPE calificó de “tendencioso” y que “obedece a intereses” el reportaje que emitió “Cuarto poder”. El medio periodístico denunció que el padre y hermano de Abel Sotelo —con quien se le vincula sentimentalmente— habrían sido beneficiados con cargos públicos.

“ Lamento el asedio del que viene siendo víctima mi madre, mi familia y hasta mi papá grande de 90 años, a quienes les han rebuscado hasta las denuncias en las que se les haya mencionado alguna vez en su vida, sin que tengan que ver con mi persona, y menos con mi función congresal o ministerial”, se lee en otra parte del comunicado.

Betssy Chávez también se refirió a la reciente investigación preliminar que abrió la Fiscalía en su contra por presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado. Al respecto, expresó que no le sorprende la “selectividad oficiosidad” de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al “iniciar diligencias preliminares” con base en “insinuaciones”.