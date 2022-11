Roberto Chiabra: Todos los congresistas miran por su interés personal

René Gastelumendi habla con el congresista y exmilitar Roberto Chiabra acerca de su opinión sobre el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo.

En primer lugar, Gastelumendi rememoró las acusaciones de fraude electoral por parte de varios congresistas, que también son exmilitares. Ante esto, Chiabra aseveró que “nunca” hizo referencia a que hubo fraude. Por otro lado, señaló el individualismo de los miembros del Congreso.

“Ninguna de las agrupaciones políticas ni los que estamos en política miran más arriba, todos miran su interés personal o interés de grupo, ahí se quedan. Somos 130 personalidades, no todos somos iguales, pero si tú miraras un poquito más arriba, entonces estaríamos en otra situación los peruanos”, expresó.

Sobre adelanto de elecciones

Asimismo, opinó sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones, luego de que la conductora Anuska Buenaluque le cuestionara la falta de acción del Congreso.

“Yo no soy partidaria de una adelanto de elecciones, porque el presidente va a decir ‘Me han sacado porque soy un profesor rural. Justo estaba haciendo trabajo y me sacan estos abusivos’. Sale como inocente, se victimiza. Permanente incapacidad moral, a pesar de que a algunos no les guste, el presidente tiene todos los números”, aseveró.