RMP: “Ambas marchas adolecen de lo mismo, de una propuesta que no convoca”

Este jueves 10 de noviembre se llevó a cabo la marcha “La toma de Lima”, luego de que el sábado 5 se llevara a cabo la movilización “Reacciona, Perú”. En este contexto, Rosa María Palacios analiza ambas protestas y opina al respecto.

En primer lugar, comparó la cantidad de personas que acudieron a cada marcha y cuestionó la poca asistencia, considerando que “Lima alberga a 10 millones de peruanos”.

“Ambas marchas adolecen de lo mismo, de una propuesta que no convoca, no motiva, no llama la atención, no moviliza. Ni siquiera de izquierda, que tiene una amplia movilización en la ciudad de Lima. Acá no está la movilización de ‘No a Keiko’, acá no están los centros, acá no están los liberales; tampoco estaban realmente el sábado”.

Dirigentes en reunión con Castillo

Por otro lado, Palacios comentó la reunión entre Castillo y los dirigentes de esta misma, previa a la manifestación.

“Que el presidente no tenía nada que ver con la marcha no es verdad. El presidente sí tenía que ver con la marcha en su promoción directa, en su organización, conocimiento y fines, desde el día lunes”.

Además, reiteró que por esta participación el presidente podría haber sido acusado por haber impedido la reunión o funcionamiento del Congreso, según el artículo 117 de la Constitución.