Paola Ugaz sobre reunión con el papa Francisco: “Era como una suerte de solidarizarse con los casos”

Este jueves 10 de noviembre, el periodista Pedro Salinas compartió en su cuenta de Facebook que su colega Paola Ugaz sostuvo un encuentro con el papa Francisco en una audiencia en el Vaticano en que el sumo pontífice “escuchó de la propia voz” de la mujer de prensa “sobre los abusos del caso Sodalicio”.

Pedro Salinas compartió el encuentro que tuvo la periodista Paola Ugaz con el papa Francisco. Foto: captura de Facebook

En el 2015, ambos periodistas coautores del libro de investigación “Mitad monjes, mitad soldados” revelaron abusos sexuales, físicos y psicológicos contra al menos 30 menores de edad ocurridos a lo largo de casi tres décadas por parte del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana.

En diálogo con La República, Paola Ugaz sostuvo que el sumo pontífice ha querido conocer tanto de los casos del Sodalicio, así como el acoso judicial que ha afrontado ella y Pedro Salinas.

“Ha sido una reunión en la cual él ha querido conocer o saber por qué me estaban acosando judicialmente, por qué el Sodalicio no resuelve el mensaje y ataca al mensajero. La verdad que fue muy empático, muy solidario conmigo y con Pedro Salinas. Me preguntó sobre las víctimas del caso Sodalicio y fue una conversación bastante general del cual hablamos cómo van estos casos. Fue un encuentro muy bueno”, detalló a este medio periodístico.

La periodista calificó su encuentro como "un reencuentro de viejos amigo". Foto: Paola Ugaz

“Esta reunión era como una suerte de solidarizarse con los casos. Haberse dado un espacio en su apretada agenda es un privilegio y es un mensaje es implícito sin decir nada ”, agregó.

La periodista también precisó que un mensaje que le deja sobre la reunión que mantuvo es que hay “mucha cercanía a las víctimas” del caso Sodalicio.

“Mucha escucha y mucha cercanía a las víctimas. (El papa Francisco) Va a empezar (a buscar) qué caminos se puede hacer para que ellos encuentren justicia y algún alivio a sus denuncias. Además, un mensaje que yo he refraseado es que ‘hay que escuchar el mensaje y no castigar al mensajero y si es mensajera lo pasa peor’ , es decir, refiriéndose a mí”, sostuvo.

Paola Ugaz: “Ha sido como un reencuentro de viejos amigos”

En otro momento, Ugaz Cruz catalogó la reunión con el papa Francisco como un “reencuentro de viejos amigos”, ya que siempre ha mantenido una constante “comunicación epistolar”.

“No me es una persona ajena. Tenemos amigos en común y un tema en común que es el abuso a menores en la iglesia que él sigue muchísimo porque él propugna la tolerancia cero. El solo hecho de reunirse conmigo expresa una solidaridad bastante alta”, expresó.

La mujer de prensa también cuenta que el sumo pontífice y su equipo son cercanos a ella desde que el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, querelló a los coautores de “Mitad monjes, mitad soldados”, para luego desistir de ello.

“Gracias a este equipo y obviamente al Papa Francisco, Eguren acabó con el juicio a mí y a Pedro Salinas en Piura. Desde ese momento, él nos ha escrito y ha estado muy pendiente de nosotros”, precisó la periodista.