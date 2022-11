AAR: Castillo es un pésimo presidente, pero no pueden sacarlo sin un buen fundamento

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria con 11 votos a favor, la cual propone la inhabilitación del mandatario por 5 años. Ante esto, Augusto Álvarez Rodrich cuestiona la intención de “sacar” al presidente sin razones sólidas.

“El presidente Pedro Castillo es un pésimo jefe de Estado, pero si lo van a sacar, deben sacarlo bien, vacándolo, etc. La razón por la cual lo quieren inhabilitar, desde mi punto de vista, no tiene absolutamente ningún fundamento, porque lo están inhabilitando por haber hecho este comentario en la entrevista que tuvo con CNN hace algunos meses, donde dijo que podría hacer un referéndum para darle salida al mar a Bolivia. Es una idea muy tonta, pero la tontería no implica traición a la patria”, manifestó.

Además, aseveró que inhabilitar al presidente por esta causa, sería “absolutamente ilegítimo” y “un error”.

Marcha a favor de Castillo

La aprobación de la Subcomisión se da en el marco de la marcha “La toma de Lima”, en rechazo a la vacancia, la cual se realizó el pasado 10 de noviembre. Álvarez Rodrich se refirió a esta manifestación y comentó que “no había mucha gente”.

“La marcha pretendía contrarrestar lo que había pasado en los días previos (...) Fue una marcha bastante escuálida, no había mucha gente y tampoco es que en la anterior del día sábado había mucha gente. Lima es una ciudad de 10 millones de personas y en la del día sábado no habrá ido más de 10.000 y en la de ayer, ni 1.500″, aseveró.