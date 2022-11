Vladimir Cerrón sobre renuncia de Bellido: Fue leal con Perú Libre, pero se fue alejando del partido

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, consideró que el congresista Guido Bellido fue leal con el partido del lápiz mientras formó parte de la bancada, pero algunas actitudes que tuvo en los últimos meses mostraron que se venía alejando de los lineamientos de PL. Señaló que ya no se sentía parte de los consensos adoptados por el grupo parlamentario.

“Cuando dice que ha cumplir su ciclo es porque se percata que ya no tiene el consenso mayoritario de la bancada. Sí anhelaba ser vocero de la bancada, anheló ser presidente del Congreso. En ese contexto la bancada fue leal y apoyó su candidatura”, declaró a Canal N.

En esta línea, Vladimir Cerrón sostuvo que la bancada fue leal con Guido Bellido, pero que fue él quien se fue alejando del grupo parlamentario: “Yo creo que hasta hace un tiempo sí fue bastante leal, pero después ya notamos algunas conductas que lo venían alejando de las decisiones unánimes”.

PUEDES VER: Karelim López complicaría investigación fiscal al no corroborar pruebas

En tanto, Cerrón Rojas confirmó que un mes atrás ya tenían conocimiento en Perú Libre que Guido Bellido renunciaría: “Hace un mes nos comunicó su deseo de apartarse del partido, fue una comunicación bastante breve. Le dijimos que respetábamos su decisión y que si la iba a tomar que nos la comuniqué. Le dijimos que cada quien era libre de tomar su camino”

La decisión de Bellido Ugarte fue comunicada —el último lunes 7— a la Oficialía Mayor del Congreso. En la misiva se detalla que el motivo de su alejamiento a la bancada de Perú Libre se debe a “razones estrictamente de convicción y conciencia”, sin brindar más detalles al respecto.

“He renunciado a Perú Libre, del cual he sido parte desde el 2015. Durante nuestra militancia, hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias; sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, tuiteó después el ex primer ministro.

Según informó el semanario Hildebrandt en sus trece, varios de los parlamentarios de Perú Libre —incluido Guido Bellido— se encontraban incómodos con la dirigencia del partido tras el fracaso en las Elecciones Municipales y Regionales 2022.